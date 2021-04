Fremgang hos lokale idrætsforeninger trods corona

Også Copenhagen Cheerleaders og Gymnastikringen er stormet frem med en tredjedel flere medlemmer end i 2019, men i haserne på basketball, gymnastik og cheerleading er en række vandsportsforeninger, der kan tænkes at have nydt godt af, at folk har været tvunget udendørs og har fået øjnene op for hav og naturoplevelser.

"Vi har i Gentofte en stærk foreningskultur med mange dygtige frivillige, som under hele coronakrisen har gjort alt, hvad der var muligt, for at holde aktiviteterne i gang for medlemmerne - f.eks. via hjemmetræning på de digitale medier, gåture, træning udenfor osv. Umiddelbart ser det ud til, at den store indsats og kreativiteten har båret frugt. Men vi ved også, at det for dele af indendørsidrætten er en meget svær tid med medlemstab til følge. Vi bliver derfor ved med at have fokus på at understøtte især de mange frivillige kræfter, så de aktive udøvere så vidt muligt kan dyrke deres sport og aktiviteter," siger han.