Se billedserie Frederik Schou-Nielsen var afgørende, da det danske 4x100 meter stafethold kvalificierede sig til OL. Nu håber han igen at få depechen i hånden og løbe en perfekt sidste tur for holdet i Tokyo. Foto: Christian Jørn Hansen

Frederik lå vandret i luften, da han kvalificerede sig til OL

Frederik Schou-Nielsen fra Hellerup skal repræsentere de danske farver i Tokyo på 4 x 100 meter stafet. Her skal han efter alt at dømme løbe sidste spurt

23. juli 2021

Da Villabyerne første gang mødte Frederik Schou-Nielsen var det i 2013. Dengang blev den daværende 17-årige Spartaløber spået en stor løbekarriere, og det har siden vist sig at holde stik.

Henover årene har han nemlig henrykket mange, og løbet i bedre og bedre tider.

Det lignede ellers en lovende fodboldkarriere i HIK, men da han blev sat af førsteholdet som yngling, faldt valget på atletik. Og det valg har Frederik Schou-Nielsen ikke fortrudt, for da han skiftede fodboldstøvlerne ud med løbeskoene, blev han straks den hurtigste på 60 meter-distancen. Siden er det blevet til et hav af hæder og medaljer, men overraskelsen over at stå på tærsklen til OL er alligevel det største, han endnu har oplevet.

"Det burde ikke kunne lade sig gøre", indleder Frederik Schou-Nielsen om kvalifikationen til OL - det største, han som løber kan opnå, nemlig at skulle repræsentere sit lands farver ved OL.

"Det er surrealistisk, men måden vi har kvalificeret os er lige så utrolig. Næsten som i et eventyr,", fortsætter Frederik på Østerbro Stadion, hvor Villabyerne nok engang har sat den talentfulde løber stævne.

Den steghede tirsdag eftermiddag med 28 grader lysende på tavlen på atletikstadionet virker som den helt rette kulisse for en atletikudøver, der kan se frem til nogle spændende uger i lige så stegende hede temperaturer i Japan. Men varmen bliver ifølge Frederik ikke et problem.

"Det er jo hurtigt overstået, og varmen er jo god for musklerne. Så længe man ikke skal ud at løbe marathon, så går det nok", ler han og ser i tankerne for sig løbet for i Japan, der vil 'løbe' af stablen den 5. august.

OL efter fantomtid i Polen Det lå nemlig langt fra i kortene, at den ret nye satsning i Dansk Atletik Forbund (DAF), nemlig 4x100 meter stafetholdet, ville nå igennem nåleøjet.

"Vi deltog ved World Relays i Polen, hvor 40 hold var tilmeldt, men vist nok kun 18, der reelt deltog. Vi var tippet til at ende sidst, men vi gik på mirakuløsvis i finalen, hvor vi endte på fjerdepladsen, og det var en fantastisk oplevelse", fortæller Frederik Schou-Nielsen og sætter ivrigt ord på det, der nu har skaffet ham den største idrætsoplevelse indtil videre.

"Jeg løb sidste tur og lå nærmest vandret i luften for at komme først ind med min skulder, som er det første, man måler tiden på. Efter jeg passerede målstregen, kurede jeg mange meter henover banen, og vi vidste faktisk ikke på daværende tidspunkt, at vi havde kvalificeret os, før det danske damelandshold kom løbende mod os og skreg, at vi skulle med til OL", siger Frederik Schou-Nielsen med et kæmpe smil på læben, mens tankerne vandrer tilbage til den historiske aften i Polen, hvor han virkelig tog en for holdet.

En aften, der for altid er mejslet ind i hukommelsen. Og sikkert også tiden 39:06, der gav ham og holdet OL-billetterne.

Et usikkert OL Nu venter OL i Japan, og Frederik Schou-Nielsen glæder sig meget, men der er desværre et aber dabei.

"Vi er seks løbere til fire pladser, men jeg håber og tror selvfølgelig, det er mig, der skal løbe den sidste omgang. Nøjagtigt som jeg gjorde den maj-aften i Polen, hvor vi kvalificerede os, men i sidste ende er det op til landstræneren", slutter Frederik Schou-Nielsen, der tager til Japan den 24. juli, og derfor misser OL-ceremonien.

Han sætter løbeskoene i gang den 5. august, og ser meget frem til sit første OL, også selv om det bliver et OL uden tilskuere, og med et hav af begrænsninger, hvor de danske Ol-atleter ikke må mødes på tværs.

For os i Danmark, og Hellerup, må vi følge med fra tv. Og her kan vi også lokalt glæde os over, at OL bliver dækket intenst på DR, hvor der endda dagligt sendes fra taget på Eksperimentariet i Tuborg Havn i Hellerup.