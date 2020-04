Frankies Pizza er Madklubbens pizzakoncept. Bag Frankies Pizza står Christopher Haar, Lars Bertelsen og Martin Alf.

Frankies Pizza flytter ind som nabo til Bellevue Teatret

Fra skærtorsdag kan du hente takeaway pizza i særklasse i Arne Jacobsens ikoniske bygning ved Bellevue Teateret

Villabyerne - 08. april 2020 kl. 16:15 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ledningerne hænger ud af væggen, støvet ligger som en dyne over rummet og håndværkerne stadig er i fuld gang. Midt i rummet står Lars Bertelsen, Martin Alf og Christopher Haar og kigger rundt. Der er mindre end tre dage til åbningen af den ny pop-up-takeaway-restaurant. Og for det blotte øje kan det synes som en umulig opgave. Alligevel lader de tre til at tage situationen med ophøjet ro.

”Vi har prøvet det før, siger Lars Bertelsen, og det der stresser, er alt det man ikke kan se. Vi er godt med.” Lokalerne, der tidligere har huset Madklubben Bellevue, kommer til at danne rammen om den første Frankies uden for centrum af København og Aarhus.

”Vi har hele tiden været vilde med lokalerne og med beliggenheden, men har haft lidt svært ved at greje konceptet, så muligheden for at åbne en pup-up takeaway-restaurant har været en god chance for at prøve det af,” siger Lars Bertelsen.

Fakta om Frankies Pizza Frankies Bellevue Pop Up åbner d. 9. april (Skærtorsdag).

Strandvejen 449, 2930 Klampenborg

Åbningstider: Onsdag - lørdag fra 16:30 til 20:30

Bestil pizzaer - https://frankiespizza.dk

Se menukortet - https://frankiespizza.dk Sammenskudsindretning “Det jo en helt speciel tid lige nu, hvor vi er gået all in på takeaway i Frankies. Vi havde noget overkapacitet, og da vi fik muligheden for at lave en pop-up ved Bellevue, tænkte vi, selvfølgelig skal vi da det. Så lige nu er vi ved at samle inventar sammen fra nogle af vores restauranter i København,” siger Lars Bertelsen.

Sammen med Martin Alf og Christopher Haar har han i bogstaveligste forstand været rundt at lede i kældrene blandt de andre restauranter og lånt et par borde og et par stole her og en emhætte der for at samle inventar til den nye restaurant.

Den spritnye stenovn fra Italien skulle have været brugt i en anden restaurant, men her er åbningen alligevel udskudt, så nu kunne den bruges på Bellevue.

På opfordring “Siden vi åbnede vores første Frankies på Østerbro for lidt over et år siden er jeg blevet prikket på skulderen af hundredvis af mennesker, som har spurgt, om vi ikke kom nordpå.

Det gør vi nu for en stund, og det glæder jeg mig helt afsindigt til. Og så må vi se, om det bliver mere permanent på sigt,” siger Lars Bertelsen.

Restauranten er den 6. Frankies i rækken.