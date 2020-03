Artiklen: Frank Undall: Denne her bog gav mig et alvorligt knæk på selvtilliden

Hvilken roman har du sidst læst? "HHV, Frshwn af Hanne Højgaard Viemose. Den er læst med ørerne under hundeluftning."

"Med et mulehårs føring er det nok krimi - men elsker alt velskrevet, og glæder mig til den snarlige udgivelse af 'Alle Himlens Fugle' af Rakel Haslund-Gjerrild, som mestrer lyrikkens krinkelkroge."

"Ja, da jeg var 15 år, gik jeg med ungdommens blussende og utøjlelige dumdristighed i gang med den originale version af Aldous Huxleys 'Fagre nye Verden'. Selv om mit engelske vokabularium sidenhen er udvidet massivt, fik jeg under den fire-fem siders læsning med Oxford Thesaurus i armene et så alvorligt knæk på selvtilliden, at jeg ikke siden har turdet tage bogen op igen. Hverken på engelsk eller dansk. Men ellers holder jeg 99% af tiden til den bitre ende."