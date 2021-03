Hvad skal Byens Hus indeholde af værksteder? Det kan man få indflydelse på via et infomøde 11. marts. Foto: Jonas Pryner Andersen

Artiklen: Fra skole til kulturcenter: Vær med til at forme Byens Hus

Fra skole til kulturcenter: Vær med til at forme Byens Hus

Bestyrelsen i Byens Hus i Hellerup har et stort projekt i gang, som skal ændre stedet fra skole til kulturcenter.

Her vil man blandt andet etablere et antal åbne værksteder til byens borgere. Men skal det være tekstil, keramik, billedkunst, træ, metal - eller noget helt andet?

Det har man selv mulighed for at få indflydelse på. Bestyrelsen inviterer nemlig til et online-infomøde torsdag 11. marts kl. 19.30.