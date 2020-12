Mads J. Pagsberg havde udsigt til en ellers stille juleaften, men får nu travlt.

Send til din ven. X Artiklen: Fra privat vagtværn til efterspurgt julemand: Et Facebook-opslag tog en uventet drejning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra privat vagtværn til efterspurgt julemand: Et Facebook-opslag tog en uventet drejning

Mads J. Pagsberg har en travl juleaften foran sig. Som julemand skal han forbi tolv hjem. Egentlig havde han tilbudt at være privat vagtværn til at overvåge folks hjem, men det var tjansen som julemand, der blev mest efterspurgt

Villabyerne - 24. december 2020 kl. 11:22 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Børnene er hos deres mor juleaften, og med corona er det småt med invitationerne til en ekstra gæst ved julebordet. Men fremfor at ligge på sofaen og se fjernsyn, så tænkte Mads J. Pagsberg, at han kunne bruge aftenen på noget fornuftigt. For eksempel at agere privat vagtværn for folk, som ikke var hjemme juleaften.

Inde på forskellige lokale bydeles Facebook-sider delte han idéen. Men det udviklede sig i en noget uventet retning. En kvinde i Charlottenlund manglede nemlig ikke et privat vagtværn, men derimod en julemand, som ville komme forbi og dele gaver ud. Mads J. Pagsberg greb idéen og tilføjede det til opslaget. Og pludselig var listen lang over de søde børn, julemanden skulle nå forbi juleaften. Intet mindre end tolv hjem i Lyngby, Gentofte, Charlottenlund, Hellerup og på Østerbro skal Mads J. Pagsberg besøge.

"Jeg skrev opslaget for at få lidt mere ud af min egen jul ved at glæde andre. Der har ikke været en eneste henvendelse på at agere privatværn, men derimod har det været helt vildt med at være julemand. Jeg er blevet nødt til at tage det lidt alvorligt og købe mig et julemandskostume," siger han og griner.

Tyv eller hacket? Men opslaget modtog ikke kun positiv respons. Flere fandt opslaget mistænksomt, og i søndags ringede en medarbejder fra Gentofte Kommune ham op i for at høre, om hans Facebookside ikke var blevet hacket af tyve. I røret forsikrede han ham om, at han hverken var en tyv eller hacket, men derimod lektor på Københavns Universitet, hvor han underviser i musikpædagogik.

"Jeg blev ked af de personer, som blev nervøse og mistænksomme over mit opslag, men jeg forstår godt, at der er en bekymring, da der er mange indbrud i kommunen. Udover det har jeg fået så sindssygt mange fantastiske og positive kommentarer," siger Mads J. Pagsberg.

Corona-ansvarlig I disse svære tider med høj smitte, så har Mads J. Pagsberg gjort sig store overvejelser om, hvordan han tager fra familie til familie uden at slæbe noget med. Han er allerede blevet testet og taget en lyntest, inden han hopper ombord i juleslæden. Derudover holder han sig også uden for huset, hvor familien har stillet en stofpose frem. Inden han ringer på dørklokken og deler gaver ud, ifører han sig nye stofhandsker på, som bliver udskiftet, inden han besøger næste hjem.

"Nogle af de familier, som jeg skal besøge, er i decideret farezonen, så derfor skal jeg passe rigtig meget på," siger han.

Overvældede og sødt Ved siden af sit arbejde som lektor, er Mads J. Pagsberg musiker og komponist, som bliver udlevet i bandet 'Copenhagen Jazz Funk Collective'.

"Mit år som musiker og komponist er blevet ret ødelagt af corona. Ligesom alle andre musikere. Den anerkendelse og kontakt man får med mennesker som musiker, er noget, som jeg har manglet i år," siger han, som derfor har nydt den hjertevarme og overskud, opslaget har fremkaldt hos fremmede.

Flere har inviteret ham på en kop gløgg eller et stykke flæskesteg. Og et par på 40-45 år, som sidder alene, har inviteret ham forbi, når julemandstjansen er overstået.

"Jeg havde ikke regnet med, at det ville vende sig på den måde. Det har været helt vildt overvældende og sødt. Jeg føler mig virkelig heldig og glæder mig mere til julen i år, end jeg har gjort i lang tid, fordi jeg gør rigtig mange glade," siger han.