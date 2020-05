Se billedserie Det er lidt skræmmende, men mest spændende, siger Samareh Bahari Hansen om sin nye rolle som indehaver af Estate Gentofte.

Send til din ven. X Artiklen: Fra kandidat i folkesundhedsvidenskab til ejendomsmægler i Gentofte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra kandidat i folkesundhedsvidenskab til ejendomsmægler i Gentofte

Samareh Bahari Hansen er er ny indehaver af Estate på Brogårdsvej i Gentofte

Villabyerne - 30. maj 2020 kl. 10:10 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Samareh Bahari Hansen for fire år siden var ude at se på lejlighed med sin mand, blev den fremvist af en mumlende, lettere uengageret mægler. Og hendes mand hvi­­skede til hende: "Det der kan du gøre bedre."

Kommentaren plantede sig i hende, og ideen om faktisk at gøre noget ved det voksede.

På det tidspunkt var hun færdig som kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og havde blandt andet arbejdet for Chris MacDonald.

Men det forskningsbaserede arbejde og de mange timer foran computeren, var måske alligevel ikke helt drømmen for en kvinde, der i den grad sprudler af udadvendt energi. Så efter en tænkepause og et kig på parrets økonomi fik hun go til at prøve at finde en læreplads som ejendomsmægler.

Parret boede på det tidspunkt på Frederiksberg, og da først beslutningen var taget, gik hun rundt med fire uopfordrede ansøgninger.

Inden ugen var omme stod hun med to jobs på hånden. Det endte med, at hun sagde ja til Lokalbolig på Frederiksberg. Og Samareh Bahari Hansen er ikke typen, der gør noget halvt, så om aftenen læste hun til mægler for også at få den teoretiske baggrund.

At der har været fart på siden, siger sig selv. Den 1. juni kan den ambitiøse mægler nemlig kalde sig indehaver af Estates mæglerforretning på Brogårdsvej i Gentofte.

Og hun glæder sig til at komme i gang.

Fra København til Gentofte "På trods af corona-situationen er der godt gang i salget af boliger, der er ikke så mange boliger til salg, så det er nu, du bør slå til," siger Samareh Bahari Hansen salgsparat.

Hun kender efterhånden området godt, for da parret for et par år siden blev forældre til sønnen William, begyndte de som så mange andre at kigge på bolig uden for byen. I dag bor parret selv i Gentofte.

"Jeg har selv både solgt og købt bolig og ved derfor af egen erfaring, hvilke spørgsmål der kan melde sig i processen. Jeg tror, min styrke ligger i, at jeg kender og forstår behovet hos mange forskellige kundegrupper - fra det unge par med nyfødt barn til akademikerparret. Mange af dem, der vælger at købe hus i Gentofte, flytter hertil fra en lejlighed i byen. Når de får børn. Lige pludselig fylder hyggelige kvarterer og gode institutioner mere end det at bo 10 minutters cykeltur fra Rådhuspladsen," siger Samareh Bahari Hansen.

35-årige Samareh Bahari Hansen kommer til at stå i spidsen for et mæglerteam bestående af hende selv, Anna Burmeister-Sørensen og Michael Bram.