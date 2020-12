24-årige Isaac Nissen er performancekunstner og bosat i Vangede. Han er studerende på Kunstakademiet i København og udsmykkede i 2018 Vangede Station i samarbejde med DSB.

Fra folkeskole-exit til Kunsthal Charlottenborg

24-årige Isaac Nissen er performancekunstner og bosat i Vangede. Han forlod folkeskolen i 8. klasse med tre diagnoser. Nu studerer han på Kunstakademiet og har udstillet på Kunsthal Charlottenborg

Villabyerne - 14. december 2020 kl. 11:10

Tre korte, mærkværdige musikvideoer var en del af Kunsthal Charlottenborgs forårsudstilling 2020. På videoerne spiller performancekunstner Isaac Nissen tre kendte numre på ukulele, blandt andet Roxanne af The Police, mens han synger. Undervejs leder Isaac Nissen efter både de rigtige akkorder og toner.

"Jeg er meget optaget af at gøre ting dårligt. Det, der sker på videoen, er det vigtige. Og det sjove ved ukulele er, at folk synes, det er fedt, uanset om man kan spille eller ej," siger 24-årige Isaac Nissen, der bor i en lejlighed i Vangede, hvor han har boet, siden han var 16 år.

Den unge kunstner studerer på Kunstakademiet i København på tredje år. Han har tidligere udsmykket Vangede Station i samarbejde med DSB og udstillet på Artoteket på Nørrebro. I øjeblikket er han i gang med at producere et radiospil til Kunstakademiets radiokanal. Om alt går vel, får han næste sommer sit bachelorbevis fra akademiet.

"Det bliver den første uddannelse, jeg fuldfører," siger han.

Fik stress i 8. klasse Mens Isaac Nissen de senere år har fået anerkendelse for sin kunst, var folkeskolen og teenageårene ingen dans på roser. Han forlod folkeskolen i midten af 8. klasse på grund af en langtidssygemelding med alvorlig stress.

"Det var slet ikke aktuelt at vende tilbage og gøre 9. klasse færdig. Og en gymnasial uddannelse var overhovedet ikke på tale," siger Isaac Nissen.

Han kom i ambulant behandling på Bispebjerg Hospital, hvor lægerne gav ham tre forskellige diagnoser: bipolar lidelse, Aspergers syndrom og ADHD.

Han fik medicinsk behandling og begyndte at få det bedre. De næste fem år lavede han en masse film på Station Next, en filmskole for børn og unge, der er stiftet af blandt andet Zentropa.

"Jeg lavede 30 kort- og dokumentarfilm. Det var nogle sjove år, men det generede mig, at folk vidste ting, jeg ikke vidste, fordi jeg ikke havde gået i gymnasiet. Der var simpelthen store huller i min viden om politik og geografi."

Isaac Nissen sendte derfor en ansøgning af sted til HF Online på Københavns VUC (KVUC). Han havde en god samtale med en studievejleder, der vurderede at Isaac var studieegnet. Kontakten mellem de to fortsatte under studierne.

"Hun hjalp og støttede mig hele vejen gennem HF, når jeg havde det svært eller havde brug for et godt råd. Hun var virkelig min hjælpende engel," siger Isaac Nissen.

I det hele taget blev HF på KVUC en oprejsning oven på nogle svære år.

"Det betød rigtigt meget for mig at komme i gang, og det var fedt for mig, at det var online. Med mine diagnoser blev det lidt nemmere at håndtere. Jeg fik nogle succesoplevelser og blev holdt til ilden. Og så fik jeg en masse ny viden."

En klasse kan være voldsom Karin Wiberg er den HF-vejleder på KVUC, som hjalp Isaac undervejs i studierne og som hvert år støtter mange studerende på deres vej mod en uddannelse. Hun oplever, at HF rykker ved mange unge og voksne.

"De kommer videre i deres liv, efter måske at have siddet fast og været stagneret. Isaac blev udfordret meget mere end i folkeskolen, og det åbnede verden for ham," siger Karin Wiberg, der mener, at HF Online, med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af studierne, egner sig særligt godt til sårbare unge og voksne.

"Det kan være voldsomt at sidde i en klasse, hvis du er meget udfordret," siger hun.

Men HF blev en succes for Isaac Nissen. Ni eksaminer resulterede i syv 12-taller, et 10-tal og et enkelt 7-tal i skriftlig matematik.

"Jeg er performancekunstner, så eksamen havde min interesse, særligt mundtlig eksamen. Jeg forberedte mig minutiøst og lavede et storyboard med de ting, jeg ville sige," fortæller Isaac Nissen, der dog afbrød sin HF Online et halvt år før tid, fordi han blev optaget på Kunstakademiet.

"Jeg havde overvejet både sociologi og statskundskab på universitetet, men Kunstakademiet var min store drøm, og det var mit tredje forsøg. Derfor valgte jeg at springe ud i det," slutter Isaac Nissen.Jk