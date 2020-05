Fotos: Brand i villa ved Skovshoved Hotel- luften er tyk af røg

Røgen ligger som en dyne flere hundrede meter i begge retninger ned ad Strandvejen, og ilden er endnu ikke under kontrol

Beredskab Øst fik melding om branden cirka 10.30 og allerede, da de nåede frem havde ilden godt fat i taget. Det fortæller indsatsleder fra Beredskab Øst Jørgen Fischer.

I første omgang prøvede de at slukke branden med vand. Men det var ikke tilstrækkeligt, så nu bruges en blanding af skum og vand.

Taget er netop braset sammen, og det vanskeliggør slukningsarbejdet yderligere, da brandvæsenet ikke har mulighed for at komme ind i huset.

Skadestedsleder Anders Prins fra Beredskab Øst fortæller, at ilden ligger og ruller frem og tilbage. Og de ved ikke, hvad det er, der brænder så godt, men formentlig noget isolering eller nogle installationer.

Ilden er langt fra under kontrol. Men brandvæsnet forsøger at bekæmpe branden både oppefra via kran og nedefra.

Blandt andet har man skåret huller i facaden for at kunne sprøjte vand direkte ind i bygningen.