Se billedserie Sander Dekker udstiller 30 af sine værker på Strayfield Gallery fra torsdag den 20. februar og en måned frem. Foto: Sander Dekker

Send til din ven. X Artiklen: Fotokunst på Strandvejen blotlægger danske Instagram-kendisser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fotokunst på Strandvejen blotlægger danske Instagram-kendisser

Strayfield Gallery på Strandvejen 149 præsenterer den hollandske fotokunstner Sander Dekker, der skraber i menneskers blanke Instagram-facade

Villabyerne - 25. februar 2020 kl. 10:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt er billederne på de sociale medier nøje udvalgt ud fra den perfekte komposition, hår og makeup. Perfektionen - eller i hvert fald den tilstræbte perfektion - er så at sige et integreret element i 'se-mig-kulturen'. Men når den hollandske fotokunstner Sander Dekker opsøger excentriske personligheder på Instagram, gør han alt for at få personen foran kameraet ud af deres vante selviscenesættelse. Gennem de seneste ti år har han arbejdet på The Project, hvor han via Instagram finder spændende mennesker, der har modet til at smide perfektheden over bord og kaste sig ud i en fotoleg.

Læs også: Quatuor Modigliani gæster Hellerup

Det er nu blevet til hans første danske udstilling, som præsenteres på Strayfield Gallery på Strandvejen 149 frem til den 21. marts.

"Sander Dekker laver nogle vanvittigt interessante kunstfotoer. Han er eminent til at spejle den her vanvittige Insta-verden med al dens moderne digitale forfængelighed. Han søger menneskene bag alt det opstyltede glitter og skaber en ægte relation med dem. Man kan sige, at han minder os om, at vi alle er mennesker - også de uopnåeligt perfekte fra sociale medier," forklarer Kristian von Hornsleth, der er kurator på udstillingen og medstifter af Strayfield Gallery, i en pressemeddelelse.

Sander Dekker har rejst Europa og Rusland rundt for at finde sine portrætemner, og i forbindelse med sin første udstilling på dansk grund har han taget billeder af seks danske personligheder; levemanden Erik Brandt, feministen Ekatarina Andersen, modebloggeren Julia Sofia, fotomodellen Maria Kissov, bodybuilderen Jens the Beast og Kristian von Hornsleth selv.

På kold kanvas Sander Dekker følger et fast sæt dogmer, når han gennemfører sine fotosessioner: De foregår altid i personens hjemmevante omgivelser, hele seancen må ikke vare længere end en time, og intet er forberedt på forhånd.

"Når jeg leder efter interessante personer, kigger jeg først efter en fysisk fremtoning. De behøver ikke at være smukke, men de skal skille sig ud. Herefter kigger jeg efter en markant stil og om de udstråler mod. Jeg vil gerne dokumentere det skæve og upæne ved de her mennesker," fortæller Sander Dekker i pressemeddelelsen og fortsætter:

"Jeg instruerer dem aldrig, men siger bare: Gør, hvad fanden du vil! Nogle gange løber de nøgne rundt, og så er det min opgave at følge efter og tage så mange billeder som muligt. Jeg er både fascineret og frastødt af Instagram. Det er jo fantastisk, at jeg hurtigt kan komme i kontakt med mennesker i Moskva, men det er samtidig et kunstigt medie. Jeg forsøger at hylde det ægte menneske bag plasticindpakningen på Instagram."

Sander Dekker tager flere end 1.000 billeder på en time, hvilket som regel resulterer i fire-fem brugbare billeder.

Der bliver udstillet flere end 30 værker i størrelser fra en halv meter til halvanden meter. Priserne starter ved 6.600 kroner. jbl