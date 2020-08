Se billedserie Tranegårdsskolens venskabsklasse byder de nye elever velkommen ude i gården.

Fotogalleri: Skolestart med flagallé og forholdsregler

Balloner, flag og store smil bød traditionen tro de nye elever velkommen ude på Gentoftes elleve skoler, men med corona-krisen var der også nye forbehold og ændringer under årets skolestart

Villabyerne - 13. august 2020

Skolestart for 0. klasserne og deres forældre er en ganske særlig dag, hvor de spændte elever starter på ti nye og - forhåbentlig - sjove år.

Ude på Gentofte Kommunes elleve folkeskoler markeres denne indtrædelse med en festlig velkomst med alt fra flagallé til ballonopsendelse. Dog var det også en dag med nye forholdsregler som følge af corona.

Ordrup Skole tog på første skoledag imod 784 glade elever - heraf 64 forventningsfulde elever i 0. klasse. Skolen havde lavet en smule om på programmet i forhold til andre år.

De traditionelle fællessamlinger for ind- og udskoling kunne ikke afvikles af hensyn til corona, mens flagalléen for de nye elever i børnehaveklasserne i år var flyttet udenfor af samme grund. Men det blev dagen ikke mindre festlig af, fortæller sekretær Charlotte Ernstved-Rasmussen.

På Maglegårdsskolen bød Niels Munch-Andersen også sine nye elever velkommen. En flagallé dannet af 3. årgang - venskabsklasserne - ledte børn og forældre om bag Musikhuset, hvor børnene blev råbt op og samlet i deres nye klasser. Herefter var det tid for ballonopsendelsen, hvor hver elev synkront slap en ballon, der blev til en stor farverig flok, der fløj roligt mod vest.

På grund af afstandskravet på to meter kunne de ikke synge skolestarten i gang, men havde stadigvæk en festlig begyndelse på ti års skolegang og det gode samarbejde mellem skolen og forældrene, fortæller Niels Munch-Andersen.

På Tranegårdsskolen stod skoleleder Peter Gervang Nielsen klar til at modtage de nye, glade og spændte elever i 0. klasse. Her blev eleverne afleveret i skolegården, hvor der var stor opbakning til at være opmærksomme på at passe på hinanden, fortæller Peter Gersvang Nielsen

Kun plads til én forælder Skovgårdsskolen bød også deres nye elever i 0. klasse velkommen. Her stof skoleleder Jan Eirik Olsen klar til at møde dem ude i skolens park. På grund af corona var der kun plads til, at enten mor eller far kunne være med. De 75 nye børn blev fejret med velkomstflag af venskaberne i 4. klasse, inden de hoppede ind på skolen og blev budt velkommen til ti sjove og gode år på Skovgård, fortæller Jan Eirik Olsen.

Skoleleder Lasse Reichstein på Hellerup Skole stod også klar til at byde eleverne velkommen og fortæller, at det var dejligt at få børnene tilbage på Hellerup Skole.

Børnene var også glade for at se hinanden, så det blev en skolestart i højt humør, men som følge af corona blev de budt velkommen i deres egne klasser og ikke ved en stor, fælles samling for hele skolen, som de ellers plejer, fortæller skolelederen.

Som altid er det en stor dag, når de nye børn skal starte i skole, fortæller Lasse Reichstein til Villabyerne, og de nye 0. klasser blev budt velkommen udenfor med sang af deres nye venner fra 3. klasse. Så på trods af coronaens skygge over skolestart blev det en festlig modtagelse for alle kommunens nye elever.