Fortsat uvis afslutning på Danmarksserien og Futsal-Ligaen

GVI og Futsal Gentofte kan få forlænget turneringsafslutningen, lyder det fra DBU. Det samme kan vise sig for 2. division, hvor de to lokale klubber HIK og Skovshoved IF huserer, men heller ik

Villabyerne - 26. april 2020 kl. 11:27 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 14. april meddelte DBU, at nedlukningen betyder, at klubber i DBU's turneringer risikerer at blive forlænget frem til 30. juni. Dette gælder også, selvom der tidligere har været udmeldt en slutdato for de enkelte turneringer.

Den endelige beslutning om turneringernes tidsplan og mulige udsættelse og aflysning træffes først omkring den 10. maj, eller når der er fastlagt en konkret dato for klubbernes mulighed for opstart.

Elitechef Kim Hallberg, der er midlertidig turneringsadministrator for DBU-turneringer, følger corona-udviklingen tæt:

"Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opstille forskellige scenarier for, hvordan turneringen skal gennemføres, da udgangspunktet er, at propositionerne skal følges. Det betyder, at kun den fastsatte turneringsform, samt at få afviklet turneringen inden den 30. juni, er mulig, så længe dette datomæssigt er et teoretisk muligt scenarie for en forsvarlig afvikling," fremgår det fra ham til DBU's egen hjemmeside.

Det store puslespil med at få allerede aflyste kampe ind i kampkalenderen, arbejder man fortsat på.

Derfor skal klubberne være forberedt på, at der kan ske ændringer. Det kan være i forhold til, hvilke hold man møder på hvilke datoer, ligesom det er forventeligt, at der kommer til at være et øget antal kampe midtugekampe, end det oprindelige kampprogram ellers havde fastlagt.

Skulle situationen opstå, at det ikke længere er muligt at afvikle turneringerne indenfor gældende datoer, træder force majeure-paragraffen i kraft.

Den betyder helt konkret, at det herefter er op til DBU's bestyrelse at vedtage ændringer af turneringsformen for de enkelte rækker, således at det er muligt at fravige den turneringsstruktur eller sæsontermin, der ellers var fastlagt ved sæsonens start.

Ifølge DBU gælder ovenstående kun for danmarksseriehold, altså bl.a. GVI, og for Futsal-hold, herunder eksempelvis for Futsal Gentofte, da der endnu ikke er taget beslutning om divisionerne, inkl. Superligaen. Det er fra mange sider spået, at kabalen om Superliga-afvikling først skal ordnes, før alle øvrige turneringer vil blive vurderet i forhold til afvikling.