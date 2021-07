Se billedserie De rigtige skovsere bor indenfor bumpene på Strandvejen, forlyder det. Foto: Joachim Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Fortæl om din bydel: - Skovshoved er lidt sommerhusagtig med alle dem, der trisser ned gennem byen i badekåber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fortæl om din bydel: - Skovshoved er lidt sommerhusagtig med alle dem, der trisser ned gennem byen i badekåber

Villabyerne - 02. juli 2021 kl. 07:43 Af Fortalt til Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Frederik Halsted, 41 år gammel. Bor på Skovshovedvej med sin højgravide kone Claudia og deres tre børn. Til daglig rådgiver han og investerer i start-up virksomheder, og så er han en af partnerne bag den nyåbnede købmandsbutik og café, Øresund.

Læs også: Skovshoved tog guldet for andet år i træk

"I Skovshoved er der det, jeg vil kalde 'social støj'. Det er positivt ment. Man er ikke gemt for meget væk. Der er trafik på vejene, naboerne holder fest, og man kommer hinanden ved på en måde, hvor man stadig selv kan tjekke ind og ud af, om man vil være social. Folk er dejligt spontane. Det er karakteristisk at se børn, der løber frem og tilbage mellem havefester og studenterfester.

Jeg synes egentlig, det er ret uprætentiøst her. Folk bliver overraskede over, hvor lokalt det er. Man mødes de samme steder. Kroen, nu også Øresund, skolen, kirken, SIF, og havnen, der er kæmpestor for byen. Det er centralnerven. Her er det lokale liv og de sociale aktiviteter. Men så er der også for mig lidt en tvang til at bruge det. Skovshoved er ikke et gated community. Man nyder, at der er unge og liv omkring én, og folk engagerer sig lokalt.

Når man går ned ad vejen, så møder man folk. De kender hinanden. Det er næsten sommerhusagtigt med alle dem, der trisser ned gennem byen i badekåber og sandaler. De kommer også i badekåbe på Øresund. Det ser man nok ikke i Hellerup. Det er dejligt uformel samkvem. Jeg vil sige, at folk i Skovshoved generelt hviler i sig selv. De, der bor her, kan lide at dyrke deres lidenskaber og kan lide lyset og luften. Her er højt til himlen, her er vand, skov og byen lige om hjørnet. Det er dejlig nemt. Vi nyder tilværelsen.

Fortæl om din bydel Det er muligt, at folk i Vestjylland tror, at alle folk i Gentofte er ens. Men som vi, der enten bor eller arbejder i Gentofte, udmærket ved, er der himmelvid forskel på Vangede og Skovshoved. Eller på Jægersborg og Klampenborg.



Villabyernes store sommerserie i år handler om alle nuancerne i Gentoftes ni bydele. Vi hælder den sorte og hvide farve i vasken og fylder i stedet paletten med ægte farver. Vi lader forskellige personligheder fra hver bydel fortælle om deres forhold til lige netop deres lokalområde.



Og vi begynder serien med Skovshoved. Rigtig god læselyst. Det er muligt, at folk i Vestjylland tror, at alle folk i Gentofte er ens. Men som vi, der enten bor eller arbejder i Gentofte, udmærket ved, er der himmelvid forskel på Vangede og Skovshoved. Eller på Jægersborg og Klampenborg.Villabyernes store sommerserie i år handler om alle nuancerne i Gentoftes ni bydele. Vi hælder den sorte og hvide farve i vasken og fylder i stedet paletten med ægte farver. Vi lader forskellige personligheder fra hver bydel fortælle om deres forhold til lige netop deres lokalområde.Og vi begynder serien med Skovshoved. Rigtig god læselyst. Den lokale gang Jeg er partner i det nye Øresund, og vi har virkelig fået en håndsrækning. Folk er generøse, der er fuld opbakning. Det har overrasket os, hvor mange, der kommer med gode idéer og input. Det skal gerne være endnu et forum for interaktion. Der har manglet et day-time sted, hvor man kan få en kop kaffe, have en samtale eller nuppe et møde på farten. Nu er det sommerferie, så lukker Øresund også. Vi følger den lokale gang. Det gælder også om at komme ud og opleve noget og komme tilbage, så det ikke bare kører i cirkler. Ellers bliver det for lukket.

Jeg tror, hele idéen om at flytte herud, uanset hvad du kommer fra, er tiltalende. Du er omgivet af natur, og der er et højt serviceniveau i kommunen. Man kan trille ind til midten af København, der er præcis 10 kilometer, så du er ikke gemt for langt væk, og der er stadig tilpas liv og trafik. Det er familievenligt, der er plads til flere generationer og plads til unge mennesker, som jo desværre ikke er mig længere. Men der er kommet mange børnefamilier, og Skovshoved Skole har tre spor i øjeblikket.

For mig er det gode liv en solstråle, en kop kaffe og et hop i vandet. Det har jeg her."

Laura Gambino, 49 år gammel. Bor på Rosavej med sin mand Giovanni og deres to døtre på 17 og 18 år. Laver events og har haft La Banca på Strandvejen.

"Jeg tror måske ikke, jeg er rigtig skovser. Der var i hvert en lang periode, hvor jeg ikke blev inviteret til loppemarkedet, haha. Nu har vi også fået bådplads i Skovshoved Havn. Det har taget 12 år.

Jeg er vokset op i Rungsted, men flyttede hertil for 21 år siden. Hele min familie bor her, og jeg fik overtalt min mand til at flytte fra Vesterbro.

Jeg kom her som ung, fordi min mors tante havde hus og swimmingpool, så det var jo nemt. Vi cyklede fra Rungsted for at komme i Børges slikbutik. Han stod med store poser slik, og så kunne man pege. En tidlig slags bland-selv-slik. Børge var kendt i omegns omegn. Dengang så jeg egentlig Skovshoved Strandvej med de små fiskerhuse som en lille gennemgangssti, lidt som en jysk flække. Det var ikke et sted, jeg egentlig havde tænkt, jeg skulle flytte hen. Nu vil jeg aldrig flytte herfra.

Da vi flyttede herud, sagde vores nabo 'Gud, nu kommer de unge'. Nu er jeg og min mand nærmest de gamle. Der er faktisk ikke så meget, der har ændret sig siden dengang. Jeg synes godt, man må følge lidt med. Der er mange yngre, der flytter herud, og man skal passe på, det ikke bliver en gammelmandsby med en masse regler. Man hører nogle sige "vi plejer da at kunne få en fadøl" på nogle af de nye steder.

Jeg laver events og selskaber til daglig, og jeg gad godt, der kom mere liv i Skovshoved. Øresund har været tiltrængt, jeg havde faktisk også selv kigget lidt på lokalerne. Der har været ret tomt, når man går ned ad gaderne. På den måde sker her ikke så meget, men det bliver bedre. Jeg håber snart, der kommer meget mere. Vi er meget til fest og farver, og hvis det kunne flytte herud - ikke som et diskotek, men der kunne godt være noget mere, der samlede folk. En god restaurant for eksempel. Jeg synes, det er ærgerligt med havnen, at der ikke er endnu mere liv. Det kan godt blive lidt opdelt. Sejlerne i sejlerklubben, og dem der kommer på kroen og spiller billard og spiser stegt flæsk. Vi havde talt om at lave et forsamlingshus. Det mangler her lidt. Jeg savner noget som fast Skt. Hans eller fastelavn.

Alt det, du gerne vil have Der er altid nogle, der er mere skovsere end andre, men jeg synes ikke, det er så indspist.

Når man har børn, lærer man en masse at kende, man har sin gang her, og vi er relativt aktive i det lille lokalmiljø, der er. Vi bruger vores lille bydel meget. Der er vejfester og sådan nogle ting. Jeg kan enormt godt lide alt det lokale, at møde folk og snakke med naboerne. Det er vildt hyggeligt og vigtigt med nabosammenhold.

Her er i hvert fald dejligt. Herlighedsværdien er stor. Det, der tiltrækker folk, er jo, at der er alt det, du gerne vil have. Det er total luksus med vand, skov, by og togstation tæt på. Man kan komme ud i sit eget, uden at man sidder ude på landet. Jeg har to piger på 17 og 18, og de cykler jo bare til alting. Det er virkelig smørhullet. Og det er totalt priviligeret.

Mange af dem, der bor her, er folk, der har været ude og vender tilbage. Det gælder jo også lidt mig selv. Det er en by, man gerne vil tilbage til. Det er meget lokalt, mange har rendt som små nede i SIF (Skovshoved Idrætsforening), og nu står de og træner deres egne børn. Der er også mange, der bor i det hus, deres bedsteforældre boede i eller lige ved siden af.

Og hvad gør så Skovshoved unik? Kroen er stadig et omdrejningspunkt, og der er vel nærmest samme menu, som da jeg var ung med en dagens ret for hver ugedag.

Der er også havnen, men de er jo nærmest ens hele vejen op og ned ad kysten. Men Stejlepladsen, de lave huse, det grønne og havnen i forening. Det er Skovshoved.

Janne Rützou, 66 år gammel. Bor på Strandvejen med sin mand Lars, sammen har de sønnen Victor på 31. Advokat og formand for tennisafdelingen i Skovshoved IF.

"De gamle skovsere siger, at Skovshoved, det er kun indenfor bumpene på strandvejen.

Jeg har boet her i huset i 31 år, men de rigtige skovsere, der skal man have boet her i flere generationer. Det er for eksempel Jensen-familien.

Jeg er vokset op i Lyngby og bosatte mig selv i Charlottenlund i første omgang. Jeg har altid været fascineret af havet, og det lyder måske skørt, men første gang jeg kørte ned gennem Hvidørevej, så var det som om, det hele åbnede sig. Der var et helt specielt lys.

Da jeg flyttede hertil og gik med Victor i klapvognen, var her både bageren, slikforretning og grønthandleren Karen, som vi jokede med altid gav rådne æbler til børnene.

Hun så ikke så godt, men hun var utroligt sød og gjorde altid noget for børnene.

Selvom vi ikke bor indenfor bumpene, så er her stadig en fabelagtig hyggelig landsbystemning. Også i den her ende. Vi naboer har det enormt godt sammen, og det er i alle aldre.

Nogle er i 30'erne, og et andet par er over 80. Fællesskabet er stort, og det er meget betegnende for Skovshoved.

Inden vi flyttede herud, så boede vi i Charlottenlund i otte år. Men vi kunne ikke skabe den helt samme stemning der. Det kræver mere end bare to personer.

Jeg tror ikke, man skal meget længere op ad Strandvejen, før folk ikke ved, hvem der bor overfor? Man skal ikke bare passe sig selv, men bevare åbenheden.

Indenfor de sidste fem år har vi fået nye naboer til begge sider og overfor. Jeg har sagt velkommen med en lille blomst, det koster ikke noget særligt, men ligesom, at jeg bliver glad, når kassedamen smiler til mig, så gælder det om at dyrke det lokale fællesskab.

Alle mine krydderurter herude i haven, de er nede fra Øresund - det er så fedt, at de unge gutter har turdet binde an med at åbne det.

Vidste du det om Skovshoved? Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, Gentofte Lokalhistoriske Forening



Skovshoved er et gammelt fiskerleje. Første gang, vi hører stednavnet nævnt, er i 1275, hvor det staves ’Scogshouet’, det betyder selvfølgelig det skovklædte næs, men der er nu ikke meget skov tilbage i vore dage.



Christian IV, der var konge 1588-1648, beretter i sin brevveksling, at hans anden hustru Kirsten Munk i 1627 havde stævnemøder i skoven ved Skovshoved med rhingreven Otto Ludvig.



Fiskeriet fra Skovshoved foregik fra åben strand frem til 1869, hvor den ældste havn blev bygget. Ved anlægget af Kystvejen i 1938 blev der bygget en ny tredelt havn til fiskerne, til stentransporterne og til lystbåde. I årenes løb fortrængte lystbådene de andre maritime funktioner.



Denne havn fik nærmest fordoblet sit areal ved udvidelsen 2012-2016. Den oprindelige mindesten fra havnegrundlæggelsen står ved sydmolens basis.



Fiskerhusene og stejlepladserne ligger på den hævede havbund, men det højere liggende land bag den gamle kystskrænt er bebygget med nyere huse og store landsteder på de attraktive udsigtssteder.



Bemærk villa ’Højstrup’ (Strandvejen 257), hvor billedhuggeren Helen Schou boede. Nabohuset ’Rydhave’ (Strandvejen 259) har siden 1945 været bolig for USA’s ambassadør. Under dele af besættelsen var det Werner Best, der boede her. Strandvejen 263 er villa ’Skovbakken’, der nu er kollegium for privilegerede unge.



Kirken fra 1915 ligger højt hævet over fiskerhusene. Tidligere fandtes der et kapel viet til Sankt Anne i området. Skolen, hvis ældste dele er fra 1907, ligger overfor kirken, her findes rytterskoletavlen fra Hvidøre Skole, der blev nedrevet i 1872.



Hvad er en skovser? Ifølge de gamle skovsere skal man være født i et fiskerhus ligesom ens forældre gennem generationer skal have været fiskere. Skovshoved Idrætsforening (SIF), der stammer fra 1909, kalder deres medlemmer for skovsere, men mon ikke udtrykket skovser bruges af alle, der bor i en af kommunens mest attraktive bydele nær skov og strand.



Hvis du vil vide mere om Skovshoved, så kan du læse det i Gentofte Lokalhistoriske Forenings temahæfte ’Skovshoved – fiskerlejet der blev mondænt’ fra 2017. Heri er der en opdateret tekst suppleret med gamle og nye kort og billeder, som illustrerer udviklingen. Jeg kunne heller aldrig drømme om at købe juletræer andre steder end hos Jensen. Man bør være så lokal som muligt, og det fornemmer jeg også, at folk går op i.

Victor har gået på Skovshoved Skole. Der var nogle af vores venner, der ikke kunne forstå, han ikke startede på Sct. Joseph-skolen, men det kunne vi ikke drømme om. Man må give kommuneskolen en chance. Her kommer høj og lav, tyk og tynd, rig og fattig. Det giver et godt grundlag.

Min søns ti mand store vennegruppe har kendt hinanden siden 0.b og har holdt sammen siden.

SIF i centrum Det hele binder sig fast om SIF. Børnene går i skole, og så tager SIF over. De kommer og henter dem på skolen.

Der er fællesskab i Siffen, vores fantastisk gode restaurant. Fællesskab mellem de fire afdelinger, man kender hinanden. Som tennisformand satser jeg på bredden. Jeg vil gerne give alle chancen for at spille tennis. Vi har 60 personer i vores veteranklub, og mange er mellem 75 og 85 år.

Vi har fredagsbar og teenagegas, som vores dygtige cheftræner Mikkel står for. Her er et enormt opland, og det er et kæmpe samlingspunkt. Fællesskabet kommer gennem havnen, hvor der er kommet meget liv efter den fantastiske udvidelse, og SIF, hvor du har nogle aktiviteter, der er nemme at gå til. Og at du ikke bare sender dit barn af sted, men at der også er nogle sociale arrangementer.

Det lokale er vigtigt. Og det er vigtigt, at man selv bidrager.

Jeg var med til at etablere en SFO-ordning for 4. og 5.-klasser, og jeg har været rimelig aktiv i det sociale, det synes jeg måske også, man er forpligtet til. Det har selvfølgelig givet et kæmpe netværk, og det hjælper også, at jeg ikke er den generte type.

Der mangler generelt aldrig frivillige hjælpere. Lige formandsposten er så ikke altid nem at besætte, men det er jo, fordi folk er kloge. Det er krævende, men der er mange, der sætter pris på mit arbejde, og det er også sjovt. Du har mulighed for at få indflydelse.

Børnene vender tilbage Jeg oplever, at børnene vender tilbage. Indenfor det sidste halve år er der syv eller otte af vores venners børn, der er flyttet tilbage til kommunen. Og det er bare dem, jeg kender til.

Jeg fik en besked forleden fra en venindes datter, der var så glad for at vende tilbage til sin barndomsklub. Jeg tror, det skyldes miljøet her. Folk er søde ved hinanden, der er meget liv og mange børn. Når jeg taler med mine kolleger, så synes jeg ikke, jeg hører om det samme fællesskab. Vi bor tæt, og der er meget åbent.

Hvis jeg en dag skulle flytte, Gud forbyde det, så ved jeg godt, hvor det skulle være til. Et af de gamle skovserhuse. Men jeg har sagt, at jeg skal bæres ud herfra med benene først, når jeg er 102 år. Man skal være bevidst om, hvor megaprivilegeret, man er ved at bo her. Vær taknemmelig for det og husk at påskønne det.

Her er dejligt usnobbet. Der var pølsevogn inde i kirken, da Pauli Jensen, kirketjener og vores banemand i tennis, fyldte rundt.

Der er stadig kroen, når den første julebryg kommer, og der er skum udover det hele. Man møder altid nogen. Det har heller ikke ændret sig.

Til gengæld er husene blevet pænere. Hver gang, der flytter nye ind, så skal de have nyt køkken. Men hvis Skovshoved ændrede sig for meget, så var jeg nok ikke blevet boende.

Ingen pralrøve Når folk spørger, så siger jeg ikke, jeg bor i Klampenborg eller på Strandvejen. Jeg siger, jeg bor i Skovshoved. Det er måske også for at undgå nogle fordomme. Jeg ved ikke hvorfor, for jeg har tjent alle mine penge selv, jeg har ikke fået en øre, men der er nok lidt jantelov.

Det er mit indtryk, at Skovshoved har en anden klang. Det er usnobbet. Der er gamle fiskerhuse og mere landsbystemning. Folk er ydmyge på den gode måde, vi er ikke pralrøve.

Alle kan være her, og det passer så ikke helt - specielt ikke med de vanvittige boligpriser, der er i øjeblikket. Her er nok lidt flere Porscher end gennemsnittet, vi har jo selv en holdende ude foran, men det er fordi, vi er Porsche-­freaks, min mand og jeg. Vi mødtes faktisk over en Porsche for over fyrre år siden. Det er en interesse, vi har. En af mine venner fra Fyn sagde til os, at 'solen må skinne meget mere ovre hos jer. Der er så mange cabrioleter'.

Ét er, at der er flere penge, noget andet er, hvad du gør med dem."