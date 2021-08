Se billedserie Arne Wangel står ved nogle af de parkeringspladser på Ibstrup Torv, som han og resten af borgergruppen 'Bedre Byrum - Ibstrup Torv og Jægersborg' gerne ser inddraget. Deres hedeste drøm er en pavillon med en kulturcafé. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Fortæl om din bydel: "Man skal måske lige bruge de første 10 minutter på at bryde isen" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fortæl om din bydel: "Man skal måske lige bruge de første 10 minutter på at bryde isen"

Villabyerne - 27. august 2021 kl. 10:18 Af Fortalt til Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Birgitte Vestberg, 79 år. Tidligere statsadvokat, bl.a. for Internationale Straffesager. Har boet på Vældegårdsvej siden 1978.

"Da min mand og jeg blev gift, flyttede vi først til Østerbro og siden til Hørsholm. Min mand, der døde i 2007, var også jurist, og vi var begge ret arbejdsomme, så Hørsholm lå lidt for langt væk. Vi kiggede efter noget inden for rækkevidde af Nørreport Station. Vi så huset på Vældegårdsvej en decembermorgen i tæt tåge og besluttede os for at tage det. Det meste af vores tid gik med at passe vores job og haven, og så købte vi ind på Jægersborg Allé. Vi havde ofte arbejdet med hjem og havde hver vores kontor herhjemme. Der var mere arbejde, end der var timer i løbet af ugen. Min far, der var højesteretssagfører, havde den teori, at det er lige så spændende at sidde med en interessant sag som at sidde med en interessant bog. Den teori abonnerer jeg også på."

"Jægersborg er et stille og roligt område. Jeg har aldrig været ude for nogle nabostridigheder. Vi kender hinanden af udseende på vejen, og vi hilser da også på hinanden. Hvis der en sjælden gang imellem er en abefest, så skruer folk ned for musikken, hvis man beder om det. Det er jo en gammel bydel, men vi har ikke et lokalt marked eller en lokal café, så den lokale identitet er nok ikke så stærk som i andre af Gentoftes bydele. Men jeg savner ikke noget socialt samlingspunkt. Et loppemarked? Nej tak. Personligt holder jeg mig syv mil væk fra loppemarkeder. Jeg opfatter ikke mig selv som socialt underernæret. Jeg har lokale venner, er med i Jægersborg Kirkes strikkeklub, og jeg kan vældig godt lide præsten (Lea Skovsgaard, red.)."

"Jeg har aldrig opfattet mig selv som Jægersborg-borger. Jeg bor i Gentofte, hvis folk spørger mig. Jægersborg har ikke de store kulturelle værdier, men er nok mest præget af de mange parcelhuse. Det er et homogent område. Folk er temmelig ens. De forlader deres hjem og går på arbejde, og når de så kommer hjem, vil de bare gerne slappe af. Vi har haft én vejfest på Vældegårdsvej i alle de år, jeg har boet her, og den var faktisk meget velllykket. Det var vores held, at indehaveren af Divan 2 (berømt Tivoli-restaurant, red.) boede på vejen."

"Jægersborg er et trygt område. Jeg har aldrig været bange for at gå alene hjem fra Gentofte Station. Og jeg har aldrig været udsat for kriminalitet i området. Jo, indbrud selvfølgelig, og en væltet krukke ud for huset en nytårsaften. Jeg er dybt og inderligt tilfreds med livet i Gentofte. Det er stille og roligt og harmonisk. Jeg har da masser af snakke med folk over hækken, men det er dejligt, at man får lov at passe sig selv. Efter et langt og hektisk arbejdsliv, synes jeg, det er rart med roen. Jeg var også umådeligt tilfreds med at komme hjem til et godt og roligt ægteskab, da min mand stadig levede."

"Jeg blev pensioneret for ni år siden, og jeg kan godt savne mit arbejde som statsadvokat. Jeg har nydt hver eneste arbejdsdag i mit liv. Det har altid været en fornøjelse. Jeg er ikke meget for at se kriminalfilm eller -serier , for de har ikke noget med virkeligheden at gøre. Men de engelske serier, Morse og Barnaby, eller Agatha Christie og Dorothy Sayers, ser jeg, men det er, fordi det er vidunderlige miljøer. Jeg holder meget af at komme i England, jeg er uhelbredelig anglofil. Jægersborg kunne måske godt minde lidt om en lille engelsk landsby."

Lea Skovsgaard, 41 år, sognepræst i Jægersborg Kirke siden 2013, i øjeblikket på barsel. Gift med den svenske operasanger Albin Ahl, mor til to døtre.

"Jægersborg er smuk natur, ro og refleksion. 'Du kan da ikke bo i Jægersborg uden at have en hund', sagde en mand til mig, så jeg skal have en hund på et tidspunkt, haha. Lige da jeg kom, fik jeg at vide, at Jægersborg er ligesom Korsbæk. Alle kender hinanden. På det tidspunkt havde jeg været et år i Marmorkirken efter en del år i Harlev (Østjylland, red.), og jeg ville gerne tilbage til København. Jeg troede, Jægersborg var ligesom København, det var det virkelig ikke."

"Der er mange, der synes, det er et teflonområde: hård overflade og en kritisk distance til mange ting. Det var den typiske fordom, jeg mødte, da jeg fortalte, jeg skulle hertil. Og så oplevede jeg at have de dybeste samtaler, som jeg nogensinde har haft som præst, med folk her i Jægersborg. Om døden, evigheden, mennesker de har mistet. Nogle kalder Jægersborg-borgerne for overfladiske. Og jeg kan godt se, hvorfor den fordom opstår. Selvom man altid skal være varsom med at generalisere, så er det et enormt homogent område. Folk ligner hinanden, det gør de virkelig. De er smukke og stilsikre. Det er den pæne overflade, men det er jo aldrig hele billedet."

"Folk er så kvalitetsbevidste, så hvis ikke dét, man byder dem, har en høj kvalitet, så er det ikke noget for dem. Her, otte år efter jeg startede, har jeg stadig svært ved at skabe den store, samlende succes i kirken. Jeg har forsøgt mig med refleksionsløb, det er en rimelig succes. Folk vil gerne selv på, give udtryk for deres egen holdning, så envejskommunikation duer ikke. Og refleksionsløb handler netop om at inddrage sit eget synspunkt i samtalen med den anden. Og på den måde gøre den andens verden større; de sokratiske værdier. At være fødselshjælper for en ny idé."

"Folk her i området siger, de kommer fra Gentofte, ikke Jægersborg. Folk ved heller ikke, hvor Jægersborg er. De troede, jeg skulle til Jægerspris, da jeg fortalte, jeg havde fået job i Jægersborg. Det er lidt den oversete bydel. Folk har nok, de mangler ikke noget af hverken venner eller sociale sammenhænge, det er derfor, det kan være svært at være præst her: hvad skal vi tilbyde som kirke, hvad skal vi kunne? Jeg er nået frem til, at vi skal være samtalepartnere."

"Skyggesiden af det meget ensartede område er, at de unge ikke oplever den store diversitet. De oplever forældrenes succes, det høje uddannelsesniveau, den store økonomiske frihed. Og så tror de, at de også skal kunne alt det, for at lykkes. Hvor må det være svært at leve op til det ideal! Jeg oplever, at de unge lægger et kæmpe pres på sig selv. Jeg prøver at tale til dem ud fra de kristne værdier. Det perfekte er ikke godt nok. Det er falsk, det findes ikke. Når vi hele tiden ophøjer os selv på de sociale medier, så ender vi med ydmygelsen, vi føler os fornedrede. Når du hele tiden spejler dig i det perfekte, så ser du kun det uperfekte i dit eget liv."

"Det eneste, jeg ikke må blande mig i som præst, er det politiske liv. Men jeg må gerne revse blidt, provokere lidt, tale imod tidsånden. Jeg kan influere de unge gennem deres forældre og bedsteforældre."

"Folk i Jægersborg arbejder rigtig meget og har travlt. De tager ud og er på hele tiden, og så kommer de hjem og vil egentlig bare gerne slappe af. Men de er også nærværende. Da jeg var præst i Harlev, kunne fjernsynet godt køre i baggrunden under en dåbssamtale, men det oplever jeg aldrig her. Der er altid et enormt stort nærvær. Så jeg synes bestemt ikke, at folk i Jægersborg er overfladiske. Man skal måske lige bruge de første 10 minutter på at bryde isen, men så er man også inde under. Det er, når jeg kommer med ærlighed, at de åbner op. Så er det spændende, tænkende mennesker. Igen, den kritiske distance handler om kvalitetsbevidsthed. Jeg overhørte engang en kunde hos bageren på Gentoftegade, der spurgte bageren 'Er du nu også sikker på, det er et durumbrød?' Det spørger de ikke om i Jylland, haha."

Arne Wangel, 71 år, pensioneret sociolog, med i Borgergruppen for Bedre Byrum - Ibstrup Torv og Jægersborg.

"Jeg boede på Smakkegårdsvej 143 fra jeg blev født, til jeg var omkring seks år. Så flyttede jeg tilbage til Jægersborg i 1996. Jeg fik gennem min pensionskasse en lejlighed på Smakkegårdsvej 135, hvor jeg kan se over til mit barndomshjem. Ibstrup Torv var helt anderledes, meget mere levende, da jeg var lille.

Der var en meget større diversitet i gamle dage, både blandt beboerne og butikkerne. Det er trist, at området er blevet så dødt. Da jeg var lille, var der jo slet ikke det samme behov for parkeringspladser. Der er i alt cirka 100 pladser på torvet, og i borgergruppen foreslår vi at inddrage cirka 50 af dem og i stedet - efter idé af byrumsarkitekt Jan Gehl - at lave en pavillon, der vender 'ryggen' mod Smakkegårdsvej. Den kunne f.eks. rumme en kulturcafé med oplæsnin­ger, foredrag og musik. Det skal være et supplement til biblioteket, som vi fra starten har samarbejdet med. Vi er lidt misundelige på alt det sammenhold og initiativ, de har i Vangede. Men de var også adskillige år om at bygge Vangede Venner og Café Caféen op."

"Det interessante ved Jægersborg er, at næsten alle etageejendommene er tegnet af Arne Jacobsen, de mest kendte er Alléhusene. Så Jægersborg i min barndom var præget af meget parkbebyggelse. Det fungerede rigtig godt, der var mange børn at lege med. Nu er det blevet et meget mere isoleret område. Der er slet ikke lige så mange børnefamilier, som da jeg var dreng. Der er cirka 2.000 husstande i Jægersborg, og i dag er det vist mest ældre, der bor her. Der mangler i den grad noget samlende i Jægersborg, vi har faktisk kun biblioteket. Det ville være dødsstødet for Jægersborg, hvis det lukkede. Vi blev lidt glemt, da Gentofte forskønnede de forskellige bydelscentre. Jægersborg trænger i den grad til en make over."

"I borgergruppen har vi kørt en række sofamøder på biblioteket og senest et visions­værksted på torvet. Dét, som alle kan samles om, er en kulturcafé, der kan fungere på frivillig basis. Det kunne give noget mere sammenhold til bydelen. Hvis vi får lov at omforme torvet, tror jeg godt, Jægersborg kan få en stærk lokal identitet ligesom Vangede. Vi er også i dialog med butikkerne om at få skabt noget mere liv. Det er nogle lidt kedelige butikker, der ligger på Ibstrup Torv. Den mest interessante butik er Lions Genbrugstøj, det siger nærmest det hele. Vi savner en rigtig god bager og en god slagter, nogle gode specialbutikker i det hele taget. Måske er det de lange køer på Smakkegårdsvej og den tunge trafik, der har ødelagt bylivet ved Ibstrup Torv. Det er synd og skam."