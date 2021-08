Se billedserie Med stationen, tæt på skov og vand, og et flot handelsstrøg har Charlottenlund hele pakken, fortæller borgerne, der bor der. Foto: Kathrine Albrechtsen

Send til din ven. X Artiklen: Fortæl om din bydel: - I Charlottenlund bor vi i verdens smørhul Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fortæl om din bydel: - I Charlottenlund bor vi i verdens smørhul

Villabyerne - 06. august 2021 kl. 07:56 Af Fortalt til Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Kilde 1: Charlotte Bonnén, 56 år, ejer parfumeri 'Charlotte Bonnén' på Jægersborg Allé.

"Som 8-9-årig flyttede jeg hertil fra Holbergsgade, hvor jeg var vant til fulde svenskere og sømænd i gaden. Mit første indtryk af Charlottenlund var, hvor grønt og roligt der var. Hele min barndom og ungdom var herude, hvor jeg gik på Øregård Gymnasium.

For 15 år siden åbnede jeg min egen butik, fordi jeg syntes, at der manglede et parfumeri. Jeg har altid følt mig godt tilpas på Jægersborg Allé, så det gav god mening for mig at åbne butik i mit gamle hood."

Ingen tålmodighed "For mig er Charlottenlund et pænt og rent sted, tæt på vandet og med flotte og, ja, dyre huse. Der er selvfølgelig mange fordomme om, at folk fra Charlottenlund er snobbede, men så længe folk ved, at de er privilegerede, og at de hører til de bedst stillede i Danmark, så synes jeg ikke, at de skal retfærdiggøre sig selv. Men desværre oplever jeg, at der er kommet mindre tolerance mellem folk herude.

Når vi står i forretningen kan vi høre, hvordan folk dytter ude på gaden, hvis en bilist er lidt usikker på, om han eller hun skal dreje til højre eller venstre. Der er ingen tålmodighed over for hinanden. Jeg skal selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, men der er kommet en del tilflyttere, der ikke har helt så meget empati; som føler, at når de har købt et hus, har de også købt hele postnummeret.

Fortæl om din bydel Det er muligt, at folk i Vestjylland tror, at alle folk i Gentofte er ens. Men som vi, der enten bor eller arbejder i Gentofte, udmærket ved, er der himmelvid forskel på Vangede og Skovshoved. Eller på Jægersborg og Klampenborg.



Villabyernes store sommerserie i år handler om alle nuancerne i Gentoftes ni bydele. Vi hælder den sorte og hvide farve i vasken og fylder i stedet paletten med ægte farver. Vi lader forskellige personligheder fra hver bydel fortælle om deres forhold til lige netop deres lokalområde.



Vi har besøgt Skovshoved, Gentofte, Klampenborg, Dyssegård og Hellerup. I denne uge er vi i Charlottenlund. Rigtig god læselyst. Det er muligt, at folk i Vestjylland tror, at alle folk i Gentofte er ens. Men som vi, der enten bor eller arbejder i Gentofte, udmærket ved, er der himmelvid forskel på Vangede og Skovshoved. Eller på Jægersborg og Klampenborg.Villabyernes store sommerserie i år handler om alle nuancerne i Gentoftes ni bydele. Vi hælder den sorte og hvide farve i vasken og fylder i stedet paletten med ægte farver. Vi lader forskellige personligheder fra hver bydel fortælle om deres forhold til lige netop deres lokalområde.Vi har besøgt Skovshoved, Gentofte, Klampenborg, Dyssegård og Hellerup. I denne uge er vi i Charlottenlund. Rigtig god læselyst. Dengang jeg flyttede herud, var det ikke vigtigt at flashe, hvad man havde."

Flotteste handelsstrøg "Der er selvfølgelig også mange borgere herude, der udviser en gensidig respekt over for hinanden. Især under corona mærkede jeg, hvordan mange Charlottenlund-borgere støttede op omkring handelslivet. Jeg kender alle mine kunder, og ikke bare ved navn, også deres historie.

De mange relationer og den daglige fysiske kontakt er en kæmpe løn for mig. Tænk, en af mine faste kunder har endda tilbudt at passe min hund Sisse i sommerferien. Sisse er godt kendt i bybilledet. Hvis hun forvilder sig ud, ved alle, hvor hun hører til.

For mig er Jægersborg Allé Charlottenlunds centralnervesystem. Bydelen ville ikke være det samme uden alléen, og jeg tør godt sige, at det er det flotteste handelsstrøg i hele kommunen."

Kilde 2: Karen Leth, 44 år, illustrator, mag.art, gift med Mads Salicath, mor til tre samt fire bonusbørn, har boet på Enighedsvej i 13 år.

"Jeg har altid godt kunnet lide navnet Charlottenlund. Det lyder så smukt. Men der er også mange fordomme, som klæber til navnet. Jeg er konsulent, og når jeg skal fortælle, hvor jeg bor henne, kan jeg godt finde på at sige i København for at slippe for at blive mødt af fordomme.

Jeg ventede mit andet barn og boede på Christianshavn, da vi for 13 år siden flyttede ind i huset på Enighedsvej. Dengang havde jeg mine egne fordomme om stedet, men efterhånden fik jeg et mere nuanceret blik på området, hvor der bor så mange forskellige type borgere. Fælles for mange af dem er, at de har en høj grad af ordentlighed, har gjort sig umage i livet og klaret sig godt. Det kan jeg godt lide.

Efter 13 år i Charlottenlund kan jeg ikke gå ned ad gaden uden at hilse og stoppe. Det er en dejlig følelse, men vi har også gjort noget for at lære folk at kende ved for eksempel at afholde fastelavn og sommerfester. Det var også sjovt at få høns. Så kommer naboer ind med madrester og får nogle æg med ud."

Mere liv i byrummet "Siden vi flyttede til Charlottenlund, har området udviklet sig i en positiv retning. Omkring Charlottenlund Station er der kommet liv i byrummet med Bread Station, isbar og kebab. Flere steder indbyder til samvær. Tag Galleri Knud Grothe, som ofte har fernisering om lørdagen med livemusik og et glas vin, eller det hyggelige loppemarked om søndagen.

Men jeg kunne godt tænke mig flere steder, hvor vi mødtes, så vi ikke sidder i hver vores have. F.eks. bør der være borde og bænke på pladsen foran Charlottenlund Station. Jo flere steder, vi kan møde hinanden, jo stærkere bliver sammenholdet."

En spændende tid "Det bedste ved Charlottenlund er, at vi er ti minutter fra vandet, har Forstbotanisk Have og er 13 minutter med S-tog fra Nørreport.

Jeg fandt ud af, hvor mange i Charlottenlund, som sætter pris på naturen, da kommunen ville bygge boliger på loppegrunden. På ingen tid var vi samlet en stor gruppe mennesker, som holdt aftenmøder hjemme hos hinanden, den ene aften i en kæmpe villa, den anden i en lille lejlighed, men det var ligegyldigt, for vi var sammen om et fælles tredje.

Det var en spændende tid, hvor jeg mærkede et stort engagement og en enighed om, hvad vi vil med vores lokalsamfund og et kæmpe sammenhold. Og det gør jeg stadig den dag i dag."

Kilde 3: Lise Mygind Mühlhausen, 54 år, cand.mag. i psykologi og kommunikation, arbejder med public speaking, kommunikation og performance for bl.a. erhvervsledere, politikere og TV-værter, gift med Peter Mygind, sammen har de to drenge på hhv. 22 og 29 år, samt to børnebørn.

"Vi flyttede hertil i 1998, da jeg var gravid med vores anden søn. Min mand Peter er vokset op herude og havde altid drømt om at flytte til Charlottenlund. Selv er jeg fra Køge, men kendte godt til området, da mange af mine venner fra Montmartre, stedet jeg hang ud som 18-årig, kom derfra.

Vi flyttede ind i villalejligheden her på Bramsvej, hvor vi boede sammen med to andre familier. Det er noget, som jeg holder af ved området, at vi er så blandede huse og sammensætninger i form af villalejligheder, almene boliger og så store kasser. I dag er de to familier flyttet ud, og i stedet er min mor flyttet ind i den ene lejlighed, mens min ældste søn bor med sin kone og to børn i den anden. Fire generationer under ét tag."

Verdens smørhul "I Charlottenlund bor vi i verdens smørhul. Vi har stationen, er tæt på skov og vand samt har lækre butikker. Det har hele pakken. Jeg kan også mærke, at vi er tæt på København. Der er ikke den oplevelse af, at vi lukker os om os selv.

Samtidig er der en landsbystemning, hvor jeg hilser på alle, som jeg møder på min vej. Sludrer med dem hos bageren og hos slagteren.

Vi værdsætter så meget at bo i Charlottenlund og kommer aldrig til at flytte herfra. I dag har vi været nede på stranden med vores to børnebørn, hvor vi cyklede gennem skoven og ved, hvor spætten bor. Hver dag siger min mand og jeg til hinanden, 'hvor er vi heldige at bo så fantastisk et sted'. Det er også derfor, at vi ikke har et sommerhus. Vi har alt, hvad vi skal bruge her."

Vejlaug og vejfest "Selvom vi bor i et utrolig smukt område, er det vigtigt, at man har lyst til at rumme dem, man bor tæt på. Vi har et skønt vejlaug med vejfest i vores garage. På den måde finder vi ud af, når der er flyttet nye børnefamilier ind. Og så vil jeg opfordre alle til at overveje, hvad de vil opnå med det, som de siger til deres nabo. Det siger sig selv, at hvis man råber eller truer folk op i hovedet, får man ikke folk til at ændre adfærd, men skaber kun mere afstand."

Pels og UGG-støvler "Selvfølgelig er jeg blevet mødt med fordomme om, at vi alle er ens og har nok i os selv. Fordomme kommer jo ofte ikke af ingenting, og ligesom i alle andre grupper, spejler vi os i hinanden, og pludselig render alle rundt i pels og UGG-støvler. Men området er meget mere blandet, end det man umiddelbart ser. Jeg forsøger i hvert fald selv at være omsorgsfuld, rummelig og hjælpsom i mit område, og så håber jeg, at det smitter."

relaterede artikler

Vidste du det om Dyssegård? 24. juli 2021 kl. 11:28