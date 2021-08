Fortæl om din bydel: - Der mangler nogle af de gamle originaler i Vangede

Se billedserie Torben Gibhardt har haft Diligencen i 35 år. Foto: Joachim Christensen

Villabyerne - 19. august 2021 kl. 11:39 Af Fortalt til Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Torben Gibhardt, 65 år gammel, ejer værtshuset Diligencen.

"Jeg er født i Vangede og gik på Bakkegårdsskolen. Først boede jeg på Snogegårdsvej, og da jeg var barn, flyttede vi til Nymosehuse. Så er det meget naturligt, at meget af ens liv foregår i GVI, og det gjorde mit også. Jeg har været ungdomstræner, seniortræner, men er nu bare sponsor.

Som ung kom jeg på Gentofte Bodega, Diligencen, Diskotek Ryttergården i Klampenborg, på Bakken og på Club 69 i Søborg. De fleste er jo lukket for længst."

"Jeg fik arbejde som Carlsberg-chauffør i Gentofte, heraf meget i Vangede, men min ryg kunne ikke holde til det. Så jeg greb chancen for at blive forpagter af værtshuset Diligencen i et par år, indtil jeg fandt ud af, hvad jeg ville. Det gjorde jeg så åbenbart aldrig, nu har jeg i hvert haft det i 35 år.

Fortæl om din bydel Det er muligt, at folk i Vestjylland tror, at alle folk i Gentofte er ens. Men som vi, der enten bor eller arbejder i Gentofte, udmærket ved, er der himmelvid forskel på Vangede og Skovshoved. Eller på Jægersborg og Klampenborg.

Villabyernes store sommerserie i år handler om alle nuancerne i Gentoftes ni bydele. Vi hælder den sorte og hvide farve i vasken og fylder i stedet paletten med ægte farver. Vi lader forskellige personligheder fra hver bydel fortælle om deres forhold til lige netop deres lokalområde.

Vi har allerede besøgt Skovshoved, Gentofte, Klampenborg, Dyssegård, Hellerup, Charlottenlund og Ordrup. I dag er vi i Vangede, bydelen med den måske stærkeste lokale identitet af dem alle. Rigtig god læselyst. Jeg ved ikke præcis, hvorfor det hedder Diligencen. Dengang i 70'erne skulle alle værtshuse hedde noget western-inspireret. Her var bælgravende mørkt, lave træbjælker, sadler i stedet for stole, en saloon-dør og farvede vinduesruder. Der kom intet lys ind. Da det åbnede, var det et kæmpe tilløbsstykke. Der var åbent fra klokken ni om morgenen til to om natten, og de var nødt til at være to på arbejde selv i dagtimerne. De to gamle servitricer, Elsa og Jette, lever stadig."

Til at starte med, da jeg overtog, var det også et bølleværtshus. Det er det slet ikke længere. Det handler om at stille krav til folk. Dengang var jeg også træner for førsteholdet i GVI, så det var en fordel. Det gav lidt respekt.

Senere, da rygeloven kom, troede jeg, det ville være den sikre død for Diligencen. Men der gik kun 14 dage, så blev jeg selv helt rygeforskrækket, og rygerne er også glade for, at der ikke kun er tobaksos. Hvis man tillod rygning igen, så ville der være mange, der stoppede med at komme."

"Diligencen er de voksnes dagligstue. Det kan godt være lidt af en sladdercentral, men sladder lyder så negativt. Hvis ikke man taler om dem, man kender, hvad faen skal man så tale om? Det er klart, at jeg ved meget om mine gæster og sikkert også noget, deres familie ikke ved."

"Hvert år nytårsaftensdag ønsker vi hinanden godt nytår, hvor man kan købe lodder til at støtte Danske Hospitalsklovne. Vi plejer at donere 6-8.000 kroner. Den dag er der kun åbent til klokken 18, men ellers er der aldrig lukket.

Nu har vi kun åbent fra 13 til 22 i hverdagene. Weekenderne er fine, men især efter corona er hverdagene sløje. Når de gamle stamkunder forsvinder, så kommer der ikke nye af deres slags. Om fredagen har vi en masse IKEA-personale og folk fra Novo, Ørsted og omkringliggende firmaer. De er alle søde mennesker."

Vidste du det om Vangede? Vangede er den vestlige bydel i Gentofte Kommune. Navnet ses i 1346 som Wangwethæ. Den gamle landsby lå, hvor Bygaden findes i vore dage.

Her var 15 gårde, de blev alle udflyttet i perioden 1766 til 1800. Det gamle gadekær lå sydligt i byen i krydset mellem Ved Bommen/Snogegårdsvej og Vangede Bygade. Den sydligste del af Vangede ejerlav gik helt ned til Søborghus, denne bydel hedder nu Dyssegård; grænsen går langs Ellegårdsvej og Ericavej.

Store dele af ejerlavet havde rige grusforekomster, der blev anvendt til byggeri af hovedstaden. Mange af kommunens tekniske installationer blev lagt i den senest bebyggede del af kommunen; det var gastårn og affaldsforbrænding, der nu ikke findes mere, mens vandtårne og genbrugsplads stadig eksisterer. På de tidligere grusgravsområder findes erhvervsområder, herunder IKEA, samt Gentofte Sportspark.

I Vangede findes tre tidligere tørvemoser: Vintappersøen, Gammelmosen og Nymosen. Nynosen er i vore dage et parkanlæg, mens Gammelmosen, der er naturhistorisk interessant, er en siden 1844 fredet højmose, hvor man undersøger tilvækst af tørvemosser.

Tidligere søgte Vangede-borgerne til Gentofte Kirke, men fra 1926 fik man egen kirke; den lå, hvor biblioteket findes i dag. Den ny Vangede Kirke er meget speciel, den er tegnet af Otto von Spreckelsen i en modernistisk stil med kuber som det dominerende princip.

Længst mod nord findes Mariebjerg Kirkegård på Vintappergårdens jorder, det er kommunens yngste kirkegård, der ifølge Kulturministeriets kanon er et af de vigtigste arkitekturværker i Danmark. Den er indviet i 1936 og tegnet af Gudmund Nyeland Brandt.

Vangedes ældste skole fra 1740 var i Charlotteklubbens nuværende bygning. En nyere skole lå, hvor biblioteket nu ligger, mens Tjørnegårdsskolen fra 1924 og Bakkegårdsskolen fra 1935 er nyere skoler. Sidstnævnte har haft en berømt elev: Dan Turèll, han har endda fået en plads opkaldt efter sig.

Tidligere brugte man udtrykke: ”På den forkerte side af Lyngbyvejen”, og Vangede-borgerne spurgte så: ”i forhold til hvad?”. Bydelen har et godt sammenhold omkring bydelscentret og ’Vangedes Venner’, så kvarteret har mange kvaliteter, man kommer hinanden ved. Vangedenitterne holder sammen.

Hvis du vil vide mere om Vangede, så kan du læse det i Gentofte Lokalhistoriske Forenings temahæfte ’Vangede og Dyssegård – det vestlige Gentofte’ fra 2017. Heri er der en opdateret tekst suppleret med gamle og nye kort og billeder, som illustrerer udviklingen. Det gamle Vangede "Der er god stemning i Vangede, og folk hjælper hinanden. Jeg kan huske, at Ole Stephensen sagde, at Vangede var det sjoveste sted, han nogensinde havde boet. Det blev desværre ikke til så mange år for ham.

Rigtig mange kommer også tilbage til Vangede, hvis de ellers har råd til at finde en bolig. Men her er også, hvad man har brug for. Togstation, fodboldklub, supermarkeder og skole, og det er stadig billigere end at bo 'på den anden side'. Ja, vi siger stadig sådan en gang i mellem, selvom jeg nu mener, det er lidt udvasket. Men hvis jeg, som bor i Bagsværd, skulle bo i Gentofte Kommune igen, så ville jeg vælge den her side af motorvejen."

"De gamle arbejdere og sutter i bybilledet er væk. Engang kom murerne hjem med tunge tasker fyldt med tomme flasker. Det findes ikke mere. Vangede har stadig lidt landsby over sig, og der er også sociale boliger, som man ikke rigtigt ser andre i steder i kommunen.

Men som Vangede var - det er forsvundet. Vangede er blevet pænere, og der mangler nogle af de gamle originaler. Dem kan jeg godt savne."

Jesper Sørensen, 50 år gammel, formand for GVI, selvstændig entreprenør, bor på Snogegårdsvej.

"Jeg er tilflytter fra Vesterbro for cirka tyve år siden. Vi skulle have et hus og fandt et dødsbo, der var til at betale. Det første halve år kørte jeg troligt ind til byen for at handle. Jeg kendte ikke nogen herude, men det ændrer sig, når man får børn.

For mig skete det her i GVI. Jeg har to sønner, der har gået på Bakkegårdsskolen og spillet i GVI, og det var indgangen til at lære folk at kende. I klubben har vi også folk, der har boet her hele livet."

"Jeg er håndværker fra Vesterbro, så det, der tiltalte mig ved Vangede, var, at der også er arbejdere, integration og lidt socialt boligbyggeri som et af de eneste steder i kommunen. Bakkegårdsskolen tager ungerne derfra, og det er ikke tilfældigt, at fodboldprojektet Fulton startede netop der.

Men det er jo svært at blive ved med at kalde sig arbejderkvarter, når husene koster otte til ti millioner. Når der var to lærere på skolen, der fandt sammen, så flyttede de, for de havde ikke råd til at bo her.

Men der er stadig en følelse af at komme fra Vangede og en lidt anden 'vibe' end i Skovshoved og Hellerup. Jeg er glad for det her, og jeg siger nok oftere, at jeg kommer fra Vangede end fra Gentofte."

"Da jeg kom med i bestyrelsen i GVI var det rigtig meget en arbejderklub. Vi kom som nogle selvstændige og moste på, og folk syntes nok, det var anderledes. Vi er ikke rigtig en arbejderklub længere, men vi har måske nogle af værdierne. Alle betaler det samme, og vi satser nok knap så meget på de 20 bedste. Alle skal være med. Der er vi nok præget af, hvem vi er og af historien. De sidste 10-12 er vi gået fra 600 til 1.200 medlemmer.

Når man ser Vangede oppefra, så ligger GVI lidt i midten. Klubben ligger jo skønt med træer rundt omkring, og mange har et forhold hertil, om de så bare går en tur med hunden i mosen.

Vores café er også åben alle dage, og der kommer mange. Det vrimler jo ikke med spisesteder i bydelen ellers."

Mødesteder "Så hvor mødes man i Vangede? Der er Vangedes Venner, som nok mest er for seniorer, men også et fællesskab og en måde at lære folk at kende på. Med Café Caféen, som er et kulturelt mødested, har de virkelig fået hul på det. Og Diligencen, der skal man have været, ellers er man ikke fra Vangede.

To gange om året bliver der faciliteret 'Ny i Vangede', hvor nytilkomne får lejlighed til at møde fodboldklubben og alle mulige andre tilbud. Et rigtig godt initiativ. Alle aldre skal have rammer at mødes i.

I Bygaden er der ikke sket en skid på mine tyve år, andet end der er kommet nogle nye butikker. Jeg har undret mig over, at den samme malerbutik har kunnet ligge her så længe, men det må være fordi, folk handler lokalt. Jeg skal huske mig selv på at gøre det. I starten var jeg fuldstændig ligeglad, men det betyder også noget, når det er mennesker, man hilser på til daglig. Dem vil man gerne støtte."

Mette Panton, 63 år gammel, med i Vangedes Venner og Dan Turèll-samlingen, it-administrator og webdesigner, bor på Vesterbyvej.

"Jeg har boet mange steder i mit liv, men sjældent med så tæt tilknytning til folk som i Vangede. Min mand Gert og jeg fandt det her hus på Vesterbyvej, som vi købte i 1988 for 715.000. Så var det også slidt. Det var en pastor emeritus fra Lolland, der fik det opført i 1937 og boede her med sine døtre. Så det har reelt kun haft to ejere på de 84 år.

Lige i starten, da vi kom til, var det ikke så nemt at få hul på fællesskabet. Dengang var der ikke rigtig mødregrupper, men det kom. Vi kom først rigtig ind under huden på folk med Vangedes Venner, og så da vi i Dan Turèll-gruppen åbnede hans plads i 2011. Så var det som en blomst, der åbnede sig."

"Caféen kom til i 2013, hvor idéen var at lave et mødested for både frivillige og brugere. Der er også GVI, kirken, DUI Leg og Virke og Charlotteklubben, der samler folk, men her var tanken at gøre det mere frit. Kaffe, fællesspisninger og musik en gang om måneden. Der er 34 frivillige, der har vagter i caféen på skift."

Blandet klientel "Der er det særlige ved Vangede, at vi er et blandet klientel. Det er det, der gør det sjovt at bo her. Det er forskellige kår, folk kommer fra. Direktørbørn og arbejderbørn. Nu køber folk rask væk en grund til seks millioner og river huset ned, men for bare 10 år siden, da min datter gik på Tjørnegårdsskolen, der var nogle af hendes klassekammerater bange for at komme i Vangede. De frygtede at blive slået ned.

I Vangede siger vi, at vi bor på den rigtige side af Lyngbyvej, og vi mener det. Det handler ikke om at bo i det dyreste eller flotteste, men mere om at have det godt.

Jeg ser fordelene; som at der er en umiddelbar åbenhed. Det er mere sædvanligt at tale til folk, man ikke kender, i Vangede. Når jeg kommer ud af bydelen og taler med nogen på gaden, så kan de kigge undrende på mig. Nå ja, jeg glemte, at jeg er ikke i Vangede nu."

"Jeg oplever, at man træder hurtigt til, når folk har brug for hjælp. På vores vej hjælper naboerne hinanden, og det er blevet mere og mere. Vi passer på hinanden og udviser omsorg og nærvær i højere grad end tidligere. Det har jeg selv mærket en hel del.

De seneste fem måneder har jeg siddet i kørestol, fordi jeg blev kørt ned af en taxa på Ordrupvej i en højresvings­ulykke. Min fod blev helt knust. Så jeg har siddet her på min terrasse og kigget forunderligt ud over min vej, og folk har været meget søde til at komme forbi for at snakke eller spørge, om der var noget, de kunne gøre."

"Der er også opstået ud af fællesskabet en tradition med vores venner nytårsaften, hvor vi er fire par på nytårscrawl. Vi spiser forret ét sted, hovedret et andet og dessert hos en tredje. Imellem retterne bevæger vi os fra hus til hus med en cykel, der er rigget til med musik og drikkevarer, og så går vi gennem Vangede på den måde."

