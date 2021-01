Forstærkning til HIK: Ung kantspiller kommer fra FCK

Det 19-årige talent nåede at få debut for FC København, hvor han siden sommeren 2020 har været på fuldtidskontrakt. Da der så ud til at være et stykke vej til spilletid hos københavnerne, valgte Alexander at slutte sig til HIK-truppen, der er i fuld gang med optakten til forårssæsonen.