Se billedserie Charlotte True leasede for et par år siden en el-bil og baksede med at finde det optimale tidspunkt at oplade bilen på. Det blev starten på app?en True Energy. Foto: Allan Nørregaard

Forsøg med smart opladning af elbiler

250 elbilejere fra syv kommuner kan komme med i forsøg med fleksibel opladning af elbiler

Villabyerne - 30. september 2020 kl. 22:07 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

En undersøgelse, som True Energy og Radius Elnet, der distribruerer el til 1 million forbrugere i hovedstadsområdet og på Sjælland, nu sætter i gang, skal give svar på, om man kan udskyde behovet for at udbygge elnettet ved at udnytte opladning af elbiler til at balancere elforbruget igennem døgnet.

"Vi må forudse, at elnettet i fremtiden bliver mere belastet, fordi der kommer mange flere el-biler, el-varmepumper og andre elektriske apparater, som sætter pres på el-nettet ved spidsbelastninger - typisk mellem klokken 17 og 20 - men også ved nedbrud eller vedligeholdelse af nettet. Her kan elbilerne tage en del af presset, hvis de i de perioder sættes til ikke at oplade. Det kan måske være et alternativ til at skulle gennem en dyr udbygning af ledningsnettet," siger Charlotte Sand, der er administrerende direktør i True Energyy, en teknologivirksomhed med base i forskerbyen ved Hørsholm.

Det er Charlotte Sands egne oplevelser med elbiler, der satte gang i udviklingen af True Energy og appen til el-bilejere.

Bøvlet Hun var frustreret over, at der ikke var mulighed for automatisk at oplade elbilen, når strømmen var billigst eller mest klimavenlig. Det var bøvlet at holde øje med vejrudsigter, og hvornår strømmen var grønnest, og hvem har lyst til at sætte vækkeuret til klokken 3 om morgenen for at starte opladning af elbilen?

Med en baggrund fra udvikling af digitale løsninger var Charlotte Sand sikker på, at der måtte være en nemmere måde at håndtere situationen på. Det lagde kimen til True Energy, der har en lille halv snes ansatte i Hørsholm og udviklingsafdelinger med egne teams i både Polen og Indien.

Resultatet er en app, som ejere af el-biler kan downloade og bruge til at optimere deres opladninger.

Billigst og grønnest "Som udgangspunkt vælger app'en at lade bilen op på det tidspunkt, hvor strømmen både er billigst og mest klimavenlig. Det kan lade sig gøre, fordi der typisk er overskud af strøm fra vindmøller om natten, og den strøm er billigere end om dagen, hvor der er større forbrug af strøm i samfundet. Vores app har adgang til elpriserne og kan dermed optimere tidspunktet for start af opladningen," siger Charlotte Sand.

Samtidig kan app'en måske gøre det muligt at styre opladningen af elbiler, så den passer bedst til det lokale el-net. Det skal undersøgelsen vise.

"Vi er ret sikre på, at det er muligt tidsmæssigt at flytte rundt på elbilernes forbrug, så de generelt ikke bruger så meget el på tidspunktet med størst forbrug. Men vi ved ikke, om vi også kan få den ønskede reaktion fra elbilerne, hvis det virkeligt brænder på, for eksempel ved fejl i nettet, eller når anlæg er ude til revision, "siger Jens Fossar Madsen, direktør i Radius.

Mere effektiv omstilling Det er spidsbelastningen på nettet, der afgør, hvordan man dimensionerer elnettet. Får man en fleksibilitet ind - for eksempel ved at sætte opladning af elbiler på pause, kan man opnå en fleksibilitet - og en mindre spidsbelastning.

"Hvis vi kan bruge nettet mere intelligent, kan vi opnå en mere effektiv grøn omstilling. I stedet for at gå ud og investere en hel del i større kapacitet på distributionsnettet, kan vi måske i helt særlige situationer udskyde opladningen af elbilerne og på den måde klare en situation med høj belastning," forklarer Jens Fossar Madsen.

Elbilejere i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Rudersdal, Hørsholm, Allerød og Gladsaxe kommuner kan deltage i forsøget, der både lokker med lodtrækningspræmier og kontant betaling.

Undersøgelsen kører igennem True Energy's app.

App'en styrer, hvornår hver enkelt bil bliver opladet, og bilejeren kan aktivere en garanti for, at bilen altid er ladet op om morgenen, inden man skal bruge den.

