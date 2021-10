Den nuværende Volkswagen-forretning på Hyldegårdsvej skal rives ned for at gøre plads til boligbyggeri, lyder forslaget. Visualisering: GPP Arkitekter

Forslag: Vil rive bilforretning ned og bygge 13 boliger

Der er planer om byggeri af etage-ejendomme på Hyldegårdsvej 13 i Charlottenlund, hvor der nu ligger en Volkswagen-forhandler. Det kræver en ny lokalplan

Villabyerne - 04. oktober 2021 kl. 05:20 Af Joachim Christensen

Det er ikke bare på Brogårdsvej i Gentofte, at der er ønsker og planer om at rive en bilforretning ned og opføre boliger. Ejendomsudvikleren Propreco og GPP Arkitekter har fremsendt et forslag til et byggeri på ejendommen Hyldegårdsvej 53 i Charlottenlund med anmodning om, at Gentofte Kommune udarbejder et lokalplanforslag. Det indebærer ikke en ny forretning til den nuværende Volkswagen-forhandler.

I stedet vil man bygge 13 etageboliger med tagterrasse fordelt på tre rækkehusbebyggelser med parkeringskælder nedenunder.

På et borgermøde på rådhuset for nylig blev projektet fremlagt. Borgermødet kan ses på kommunens Facebookside.

Louise Toft, partner i arkitektfirmaet, betegnede det som en modernistisk bebyggelse med et grønt udtryk. Mod Broholms Allé bliver bebyggelsen med fem boliger i to etager, mens de to østligere bebyggelser bliver to en halv til tre etager høje. Samlet har byggeriet en bebyggelsesprocent på 80. Det svarer til de omkringliggende etagebyggerier, men mødte kritik på borgermødet.

"Der er et stærkt ønske om at få så mange boliger som muligt ind på et lille område. Hvorfor skal der være 13 boliger? Hvorfor ikke seks?," lød et borgerspørgsmål blandt andet, mens en anden kommenterede, at når man bygger højt, så spiser man noget af himlen.

David Ernst fra bygherren Propreco forsøgte at imødegå de to borgeres bekymringer.

"Området er i dag præget af højt byggeri. Man skal også have med, at vi har en mindre pæn bebyggelse i dag. Det vil vi gerne konvertere til et åbent boligområde," sagde han.

Anmodningen om en ny lokalplan skal nu behandles politisk.