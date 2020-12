Professor Jesper Svejstrup forlod Danmark i 1993 for at lære af de bedste i verden inden for sit forskningsområde. Nu vender han med en stor bevilling på 50 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden tilbage til Danmark som en internationalt anerkendt forsker.

Forskningsmillioner fra Novo Nordisk Fonden til Jesper Svejstrup

Stor bevilling lokker internationalt anerkendt forsker tilbage til Danmark efter 27 år i udlandet

forskining Professor Jesper Svejstrup forlod Danmark i 1993 for at lære af de bedste i verden inden for sit forskningsområde. Nu vender han med en stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden i Hellerup tilbage til Danmark og et dansk forskningsmiljø i verdensklasse.

Danmark havde praktisk talt lige vundet EM i fodbold, da Jesper Svejstrup som ung forsker og sammen med sin hustru i 1993 satte sig på et fly på vej mod Stanford University i Californien og en stilling som postdoc hos professor Roger Kornberg, der senere blev tildelt Nobelprisen i Kemi.

Der er nu gået 27 år siden dengang, og mens Jesper Svejstrup var en ung forsker, der tog ud for at lære noget, vender han nu tilbage til Danmark som en internationalt anerkendt topforsker.

Et Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grant på 50 mio. kr. og muligheden for at arbejde ud fra et forskningsmiljø i verdensklasse på Københavns Universitet gjorde det let at træffe beslutningen.

"Min hustru og jeg har længe haft tanker om at vende tilbage til Danmark og give noget tilbage til det land, som gav os vores opvækst, uddannelse og stipendier til at tage ud og lære. Derfor var det en fantastisk mulighed, som bød sig, og som vi kun kunne sige ja til, da det både gav mening forskningsmæssigt og familiemæssigt," fortæller Jesper Svejstrup, der 1. september tiltrådte stillingen som professor og forskningsleder på Institut for Cellulær- og Molekylær Medicin ved Københavns Universitet.

De syvårige Laureate Research Grant-bevillinger gives til fremragende internationale forskere, som ønsker at etablere en forskergruppe i Danmark. Topforskernes ankomst skal styrke dansk forskning på både kort og langt sigt og bidrage til at gøre Danmark til et internationalt omdrejningspunkt for forskning inden for biomedicin og bioteknologi.

Jesper Svejstrups forskning drejer sig om at kortlægge og forstå, hvordan DNA'et i vores gener bliver aflæst og omsat til RNA og derefter til proteiner.

Siden 2012 har Novo Nordisk Fonden gennem programmet uddelt i alt 655 mio. kr. fordelt på 16 bevillinger.