Ny formand i CBK er den tidligere ungdomsformand Søren Amstrup. Foto: Ole Tradsborg

Formandsskifte i badmintonklub med social X-factor

Charlottenlund Badmintonklub har i over 20 år haft Stephan Preskou som formand. Men på den nyligt overståede generalforsamling blev han erstattet af Søren Amstrup

Villabyerne - 12. oktober 2020 kl. 16:54 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Stephan Preskou er efter sine 21,5 år på posten den formand, der har siddet længst tid på posten i CBK. Det, som CBK er og står for, kan således tilskrives Preskovs mangeårige formandskab. Sådan lyder skudsmålet fra Søren Amstrup, der bliver ny formand.

Stephan Preskou bliver nemlig erstattet af klubbens tidligere ungdomsformand, hvilket sikkert glæder den tidligere formand, der længe har ønsket at overgive formandsposten til en, der har sin daglige gang i klubben og er i berøring med klubbens forskellige afdelinger. Valget er derfor naturligt faldet på Søren Amstrup, der kender klubben særdeles godt.

Amstrup har på ingen måder ambitioner om at revoulutionere klubben, men snarere at køre den videre i samme gode spor som sin forgænger. Han opfatter sin rolle som bannerfører til glæde for klubbens lidt over 400 medlemmer, hvoraf halvdelen er under 18 år.

Villabyerne satte Søren Amstrup stævne den sidste søndag i september til en snak om klubben, og hvilke fremtidsplaner han har for klubben.

"Vi ønsker at være en breddeklub og at kunne give medlemmerne mulighed for at træne lige så meget som de allerbedste. Når det så er sagt, så ved vi godt, at nogle af vore allerbedste spillere hellere skal spille i naboklubberne Skovshoved og Gentofte, som vi har gode relationer til," indleder Søren Amstrup, der bliver den kun ottende formand siden stiftelsen af CBK tilbage i 1936.

Charlottenlund Badminton Klub CBK har ca. 20 turneringshold fordelt på ungdom, senior og veteraner (40+).



Klubbens bedste seniorhold ligger i 3. division.

Han har været ungdomsformand og således bestyrelsesmedlem siden 2015.

Klub med social X-factor Søren Amstrup glæder sig til sin nye rolle, men også til at kunne fortsætte det gode arbejde, som hans forgænger stod for, hvor inddragelse af frivillige kræfter er nøglen til succes. Og det spor vil den nye formand fortsætte:

"Jeg vil arbejde for, at vi som klub bliver endnu bedre til at understøtte dygtiggørelse af badmintonspillere, men også, at vi forbliver den klub, som er kendt for at optage nye medlemmer, fordi vi har et fantastisk socialt fællesskab," siger han.

"Vi skal bygge videre på alle de dygtige frivillige forældre/spillere, der muliggør et aktivt foreningsliv i klubben. På den måde vil det blive nemmere at arbejde for, at endnu flere kommer til at dyrke den sport, vi elsker. Det være sig dygtige seniorspillere, forældre til de børn, der spiller i klubben, samt motionister, der lejer baner i en af de bedste badmintonhaller i storkøbenhavn - også efter branden i 2014," slutter Søren Amstrup.

Selv spiller han fortsat alt, hvad han kan. Det har han gjort lige siden, han startede i klubben i 1984.