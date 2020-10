Formanden for Handelsstandsforeningen: Vi har aldrig bestilt så mange varer hjem før

Jørgen Simmelsgaard har store forventninger til omsætningen i fjerde kvartal.

Jørgens Simmelsgaard tror på, at de udbetalte feriepenge kommer til at gøre en kæmpe forskel for handelslivet i Gentofte. Men desværre ikke for alle brancher

Villabyerne - 09. oktober 2020 kl. 15:00 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Formanden for Handelsstandsforeningen i Gentofte, Jørgen Simmelsgaard, der har Kop & Kande og Bog & Idé på Strandvejen samt Sanne's - Mad ud af huset på Hellerupvej, har enorme forventninger til butikkernes julehandel i år. Og det skyldes bl.a., at mange danskere vælger at få udbetalt de indefrosne feriepenge i de kommende uger.

"Kombinationen af, at folk rykker tættere sammen under coronakrisen og fejrer julen hjemme i stedet for at tage på ferie og så de her penge, der bliver pumpet ud i samfundet, tror jeg vil føre til en rekord­omsætning i fjerde kvartal for rigtig mange butikker. For mit eget vedkommende kan jeg sige, at vi har bestilt flere varer hjem end nogensinde før. Og jeg synes generelt, jeg oplever en stor optimisme blandt Handelsstandsforeningens medlemmer. Vi tror på en rigtig god julehandel," siger Jørgen Simmelsgaard. Han tilføjer dog kort efter:

"Men det er klart, at nogle stadig lider. Hele oplevelsesindustrien og ikke mindst hotel- og restaurationsbranchen har det svært. Jeg håber også, de får del i merforbruget, men coronakrisen sætter jo hele tiden begrænsninger for dem."

Jørgen Simmelsgaard har store roser til regeringen for at give befolkningen mulighed for at få de indefrosne midler udbetalt:

"Jeg kan ikke finde på noget negavtivt at sige om den beslutning. Det kan betyde, at mange butikker bliver trukket op på index 100 (at de når målene for årets omsætning, red.)," smiler han.

Men hvad nu, hvis danskerne bruger pengene på indfrielse af gæld, aktier eller opsparing, så er I jo lige vidt?

"Det er rigtigt, men det tror jeg ikke på. I en tid, hvor man konstant er presset, der har man et behov for at gøre noget godt for sig selv og sine nærmeste. Det kan næsten kun munde ud i et større forbrug, tror jeg. Det er i hvert fald min analyse."

Mandag formiddag havde cirka 1,8 millioner danskere været inde og bestille cirka 38 millarder kroner i indefrosne feriepenge, oplyser ATP, der administrerer udbetalingerne.