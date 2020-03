Jørgen Simmelsgaard opfordrer kunderne til at bakke op om forretningerne, så snart det bliver muligt at handle igen.

Formand for handelsforeningen i Gentofte: ”Alle holder vejret lige nu”

Jørgen Simmelsgaard er formand for Handelsstandsforeningen i Gentofte, og driver Kop & Kande på Strandvejen i Hellerup. I sidste uge lukkede han selv sin forretning og sendte sine 10 ansatte hjem på ubestemt tid.

”Alle holder vejret lige nu og afventer, hvad der sker i den her uge. De forretningsdrivendes bekymring går på, hvordan og hvor lang tid de kan holde til det her. Hvor går smertegrænsen? Nu skal vi til at betale løn og husleje til den første,” siger Jørgen Simmelsgaard.

Han synes generelt, at regeringen var hurtigt ude med den økonomiske håndsrækning, der skal hjælpe de forretningsdrivende gennem den første svære tid. Men han ved også, at der er mange forretninger, der vil bukke under, hvis krisen trækker ud.

”Det er vigtigt og for mange butikker altafgørende, at kunderne står klar til at bakke de lokale butikker op, så snart de får mulighed for at handle igen,” siger Jørgen Simmelsgaard.