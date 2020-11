Se billedserie "Vi har alle et ansvar i trafikken, ikke bare for os selv, men også for andre," siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune, Karen Riis Kjølbye (K). Foto: Signe Steffensen

Gentofte Kommune er lige nu i gang med at opdatere sin trafiksikkerhedsplan. Morgentrafik omkring skolerne og kaotisk parkering skaber stadig masser af farlige situationer, men formand for Teknik- og Miljøudvalget, Karen Riis Kjølbye (K) hæfter sig ved, at antallet af ulykker i kommunen er faldet de seneste år

12. november 2020
Af Signe Steffensen

Ifølge en ny rapport fra Vejdirektoratet var der i 2019 21 trafikulykker i Gentofte, hvor implicerede kom alvorligt til skade. Heldigvis var der ingen dødsfald. Men Gentofte Kommune er den kommune i Nordsjællands, der har flest alvorligt tilskadekomne.

Set i forhold til indbyggertal er det flere end i kommuner som Rudersdal og Lyngby-Taarbæk, men færre end Hillerød og Gribskov. Og generelt ligger tallet lavere end landsgennemsnittet. Og i Gentofte er antallet af ulykker faktisk dalet en smule de seneste år.

Ikke et klart billede Nordsjællands Politi kan ikke pege på nogle konkrete årsager til antallet af trafikulykker med alvorlig tilskadekomst i Gentofte Kommune i 2019.

"Der foreligger en kæmpe kompleksitet omkring trafikulykker, og ikke to færdselsuheld er ens. Vi ved dog, at hastighed, spiritus og uopmærksomhed i trafikken er nogle af de helt store problematikker, når vi generelt kigger på årsager til færdselsulykker," siger leder af Færdsels- og Hundecenter i Nordsjællands Politi, vicepolitiinspektør Steffen Østergaard.

Nordsjællands Politi oplyser også, at der ikke er udpeget særlige ATK-målestrækninger i Gentofte Kommune, men at de løbende foretager målrettede indsatser i hele kredsen med hastighed, spiritus og uopmærksomhed som fokuspunkter.

Trafiksikkerhedsplan Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune, Karen Riis Kjølbye (K), kan heller ikke udpege særligt farlige steder i Gentofte Kommune. De 23 ulykker med personskade til følge, der fandt sted i 2019, fordeler sig nemlig bredt ud på kommunens mest trafikerede veje, og to af ulykkerne er sket på Helsingørmotorvejen.

"Generelt prioriterer vi trafiksikkerhed meget højt i Gentofte Kommune. Alle initiativer sker på baggrund af den eksisterende trafiksikkerhedsplan, som ti borgere og fem bestyrelsesmedlemmer har været med til at udarbejde. Trafiksikkerhedsplanen gælder fra 2017-2020. Så vi er lige nu i gang med at lave en opdateret udgave," siger Karen Riis-Kjølbye.

De store temaer er fortsat trængsel, hastighed, sikkerhed og adfærd omkring skolerne, parkering og cykelforhold.

"Vi gennemfører hvert år fysiske forbedringer, og vi dataindsamler og følger den aktuelle trafikudvikling. Arbejdet har resulteret i adfærdskampagner, undervisning af lærere og elever og samarbejde med politiet om blandt andet forkert og uhensigtsmæssig parkering," siger Karen Riis Kjølbye.

I de områder af kommunen, hvor borgerne ofte oplever høj fart eller andre farlige situationer kan der være ønsker om, at man sætter chikaner op eller laver bump, og ifølge Karen Riis Kjølbye følges der jævnligt op på de henvendelser, kommunen får.

"Men vi gennemfører kun fysiske initiativer der, hvor vi vurderer, at det kan forbedre trafiksikkerheden," siger hun.

Lige nu har Gentofte Kommune igangsat en ombygning af krydset Tuborgvej- Bernstorffs­vej.

"Der indfører vi det, der hedder et bundet venstresving. Så de biler, der skal svinge til venstre, får deres egen bane og som de eneste i krydset må køre, når der er grønt for dem. Erfaringerne viser, at det har en god indflydelse på trafiksikkerheden."

Generelt glæder hun sig over, at der hverken i 2018 eller 2019 har været nogen trafikdræbte i Gentofte Kommune. Antallet af personskader i forbindelse med ulykker i trafikken er også faldet. Det samlede antal i 2019 var 23 mod 25 i 2017 og 27 i 2018.

"Det er selvfølgelig stadig et stort antal, men vi er en kommune med en tætbebygget geografi, og en deraf følgende stor mængde af trafik, så det er en del af forklaringen på det større antal ulykker i Gentofte Kommune," siger Karen Riis Kjølbye.

Tryghed omkring skolerne Det er ikke længe siden, at Villabyerne skrev om utrygheden ved Gentofte Skole, hvor mange af de forældre, der afleverer deres børn i bil har svært ved at respektere de initiativer, der bliver taget for netop at øge sikkerheden.

Og Karen Riis Kjølbye er godt klar over, at adfærdsregulering er en af de helt store udfordringer. Hun har selv stået ude på skolerne og iagttaget morgentrafikken

"Det er et område, vi skal blive ved med at kæmpe for. Vi har blandt andet lavet nogle mobile løsninger til skolerne. For jeg tror ikke på, at det er de store fysiske anlæg, der er løsningen. Men vi fortsætter selvfølgelig det tætte samarbejde med skoleledere og skolebestyrelser. Det er en opgave, som vi ikke er færdige med," siger Karen Riis Kjølbye.

Vi bad Karen Riis Kjølbye komme med eksempler på konkrete initiativer, der har forbedret trafiksikkerheden ved skolerne de seneste år.

"På Ordrup Skole har man lavet en ensrettet afsætningsbane, så forældrene ikke kan parkere, men skal sætte deres børn af, og det har skabt en mere glidende afleveringsform, der har været god, og så er der også oprettet en selvstændig cykelbane til dem der cykler. De løsninger kan måske bruges andre steder. De er forholdsvis enkle at lave. Men indsatsen skal være løbende, så vi er med til at holde alle til ilden," siger Karen Riis Kjølbye.

Trods nudging, ensretning og bump oplever mange forældre fortsat, at det er utrygt for deres børn at færdes til og fra skole.

Oplevet utryghed Karen Riis Kjølbye mener, det er vigtigt, at man i trafikdebatten netop skelner mellem den oplevede utryghed og den begrundede utryghed, der bunder i trafiksikkerheden, hvor kommunen griber fysisk ind, som man gør det i krydset ved Bernstorffsvej-Tuborgvej.

"For den oplevede utryghed resulterer ikke i ulykker. Men vi har alle et ansvar i trafikken, ikke bare for os selv, men også for andre. Det prøver vi at gøre opmærksom på gennem kampagner, der kan adfærdspåvirke borgerne."

Et af de steder, hvor der er brug for masser af opdragelse, er på parkeringsområdet. Flere læsere påpeger, at den ulovlige parkering mange steder er med til at skabe farlige situationer.

"Vi er nødt til at løse trængselsproblematikken ved at vælge andre transportformer. Det er også noget af det, vi har set på i forhold til den grønne omstilling. Vi skal være bedre til at benytte os af grønne alternativer som cykel, offentlig transport eller delebilsordninger. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget for at lette presset på trafikken, for vi er så tætbebygget en kommune, og vi får ikke flere, men færre p-pladser til konventionelle biler, fordi vi også skal afsætte pladser til el-ladestandere," siger Karen Riis Kjølbye.

"Men vi bliver ved med at kæmpe for en adfærdsændring, så den oplevede utryghed bliver mindre også i forhold til uhensigtsmæssig parkering," tilføjer hun.

Helt konkret har Gentofte Kommune lige nu sat gang i et initiativ i Munkegård, Dyssegård og Vangede, hvor man via breve, pjecer og skilte forsøger at ændre på de uhensigtsmæssige parkeringsvaner, som Karen Riis Kjølbye diplomatisk kalder det.

Initiativet sker i samarbejde med Nordsjællands Politi, som med loven i hånden vil hjælpe med at understøtte indsatsen.

Uagtsomme fartdjævle En del af de henvendelser, vi får på redaktionen på Villabyerne, handler om uagtsom kørsel, hvor farten er alt for høj eller hvor biler kører over for rødt eller gult.

"Der vil altid være nogle enkelte, der ikke overholder færdselsreglerne. Det er ikke noget, vi kan lide at høre, men det er en politiopgave. Jeg synes, vi skal hæfte os ved de positive statistikker - nemlig, at der ikke har været nogle trafikdræbte i hverken 2018 eller 2019. Vi ville helst være de fartsyndere foruden. Og vi gør, hvad vi kan for, at det skal være trygt at gå over vejen," siger Karen Riis Kjølbye.

Hun hæfter sig ved, at statistikken for Gentofte Kommune går den rigtige vej.

"Det bliver ikke værre og værre, men bedre og bedre. Kombinationen af dataindsamling og løbende fysiske forbedringer virker. Som politikere har vi altid gang i en indsats for at forbedre trafiksikkerheden i tæt samarbejde med forvaltningen," siger Karen Riis Kjølbye.

