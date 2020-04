Formand for Gentofte Kommunelæreforening: Det bliver det muliges kunst

Mandag aften meldte statsminister Mette Frederiksen ud, at folkeskolens yngste elever skal tilbage i skole efter påske. Men hvordan det i praksis skal foregå, er fortsat ikke helt på plads.

Formand for Gentofte Kommunelæreforening Jeppe Dehli er som resten af hans kolleger her umiddelbart før påske i en venteposition, mens blandt andet lærerforeningen og sundhedsmyndighederne diskuterer, hvordan åbningen skal forløbe.

Han håber, at retningslinjerne bliver så klare som muligt. Og så er det vigtigt, at der er en lang række forudsætninger, der er opfyldt, f.eks. at der er tilstrækkeligt med værnemidler til rådighed, så hygiejnen blandt lærere og elever og på skolen i det hel taget kan blive så god som mulig.

En del af forudsætningen for genåbningen af skolerne er også at meget af undervisningen lægges udendørs.

”Det skal det også tilrettelægges. Det nytter jo ikke noget, hvis vi alle sammen står i den samme park, så er vi lige vidt,” siger Jeppe Dehli.

Han håber de bliver klar til genåbning den 15. april.

”Men det er vigtigt at slå fast, at der stadig er tale om nødundervisning. For det er de pragmatiske løsnings tid. Målet er jo først og fremmest at få forældrene tilbage på arbejdsmarkedet, så vi kan få Danmark i gang igen,” siger Jeppe Dehli.

Så der skal ske en forventningsafstemning.

”Forældreforventningerne i Gentofte er generelt høje og jeg appellerer til, at de fortsat har en forståelse for, at der er tale om nødundervisning.”