Formand for Børneudvalget: - Vi har forsøgt med andre løsninger

Dohns Minde var ikke længere rentabel, forklarer Michael Fenger (K), formand for Børneudvalget og Gentoftes kommende borgmester. Villaen skal i stedet huse en familieinstitution, der hjælper udsatte børn og deres familier

17. februar 2021 kl. 07:06 Af Kathrine Albrechtsen

Under et lukket punkt på kommunalbestyrelsesmødet mandag 25. januar 2021 blev det besluttet, at døgninstitutionen på Ordruphøjvej, Dohns Minde, skal afvikles inden juni 2021.

Formand for Børneudvalget, Michael Fenger (K), som 15. maj overtager borgmesterposten efter Hans Toft, forklarer til Villabyerne, at grundproblemet var, at institutionen ikke længere hang sammen økonomisk.

"Vi har prøvet forskellige ting igennem årene for at få det til at fungere, men der kommer ikke nok unge til døgninstitutionen. I forhold til den målgruppe, som døgninstitutionen varetager, prøver de fleste kommuner i dag selv at beholde opgaven. Vi kunne se, at ved andet kvartal i år, var der kun tre børn og unge tilbage, da de fem andre, der i dag bor på institutionen, af forskellige grunde skulle forlade stedet. Med tre tilbage hænger det ikke længere sammen økonomisk. De børn bliver nu flyttet over til Josephine Schneiders Ungdomsboliger (JSU) i Charlottenlund, så de bliver i kommunen. Vi har tænkt meget over, hvad der skulle ske med dem. At de bliver behandlet ordentligt og kommer i de rigtige tilbud. Det har været vigtigt for os at sikre, at der ikke er nogle, som bliver efterladt med en dårligere løsning, end den de havde," siger Michael Fenger.

Ny institution rykker ind På Margrethevej ligger i dag en familieinstitution, som er en forebyggende foranstaltning, inden anbringelser kommer på tale. Der er ifølge Michael Fenger stor efterspørgsel på lige det område, hvor institutionen har måttet takke nej til flere familier de seneste år.

Derfor rykker de nu ind i villaen på Ordruphøjvej. I dag har familieinstitutionen syv pladser på Margrethevej, på Dohns Minde bliver kapaciteten øget til det dobbelte.

Færre anbringelser Formanden for Børneudvalget understreger, at politikere og forvaltning har forsøgt at gøre døgninstitutionen rentabel og kontaktet de omkringliggende kommuner, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Uden held.

"Anbringelser er generelt nedadgående for den her gruppe fra 13-17 år. I de fleste kommuner anbringer man den her type unge i plejefamilier. Kommuner efterspørger ikke den her ydelse af flere grunde, men især fordi de i stigende grad begynder at forebygge anbringelser," siger Michael Fenger.

Han har som formand for Børneudvalget modtaget en direkte mail fra medarbejderne på Dohns Minde og kender godt til deres holdning og idéer til udvikling af døgninstitutionen.

"Deres input har været en del af processen, og vi har forsøgt os frem. Alle har været klar over, hvad medarbejderne synes om lukningen. Det er altid ærgerligt, når man har gjort et godt stykke arbejde, at vi så ikke kan få nok unge til dem. Jeg forstår godt, at det er meget frustrerende for dem. Jeg håber også, at en stor del af dem vil få arbejde andre steder i kommunen," siger han.

I maj 2019 blev det godkendt at oprette efterværns-, botrænings-, og udslusningsboliger, men det blev annulleret igen i det følgende efterår. Hvorfor?

"Man prøvede at lave en udviklingsplan, hvor formålet var at fremtidssikre ved at justere målgruppen. Det har vist sig, at vi ikke var i stand til at få fat i unge til det her tilbud heller. Vi har vendt og drejet det her over en længere periode, men der skal være børn og unge til det. Og det er det, som er problemet. Hverken politikere eller forvaltning kan se det kommer til at ændre sig over de næste par år. Det bliver meget dyrt for os, hvis vi ikke kan få pladserne på døgninstitutionen fyldt op. Jeg kan sagtens forstå, at det er frustrerende for medarbejderne, men jeg kan forsikre dem og dig om, at vi har hørt og set på deres kommentarer," siger Michael Fenger.

Dohns Minde var jeres eneste døgninstitution, som I selv ejer. Josephine Schneiders Boliger er en selvejende institution, som I ikke har samme råderet over. Hvordan vil du sikre, at I kan finde en plads, næste gang, at der skal anbringes et barn i kommunen?

"Jeg har aldrig oplevet eller hørt, at der skulle være en reel konflikt mellem os og de selvejende institutioner. Der er meget få tilfælde, hvor vi ikke har en institutionsplads," siger Michael Fenger.

I lyset af regeringens udspil 'Barnets Lov' skal flere børn anbringes tidligere og der skal ske færre opbrud i barnets anbringelsestid. Er det ikke timingmæssigt paradoksalt at lukke en døgninstitution, når der kan blive brug for flere døgninstitutionspladser?

"Jeg må sige, at jeg aldrig har forstået regeringen med det udspil. For mig er det afgørende, at vi tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for børnene. Så kan det være, at nogle skal anbringes mere eller mindre. Det kan aldrig være et mål i sig selv, at nogle skal anbringes i nogle specifikke tilbud," siger Michael Fenger.

