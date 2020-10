Mads Hashiba har scoret til 3-2 på fantastisk forarbejde af Matias Veltz. En slagen Roskilde-keeper kan ikke fatte scoringen. Foto: Ole Tradsborg

Forløsning: Endelig sejr til GVI

GVI forlod sin lidt uheldige status som holdet, der kun kan spille uafgjort, da det blev en fortjent 3-2-sejr over Roskilde Boldklub. Mathias Veltz scorede to mål og lagde op til sejrsmålet

Villabyerne - 27. oktober 2020

Der var ikke mange tilskuere i Nymosen lørdag, og det var synd, for GVI og Roskilde BK udkæmpede et slag af dimensioner. Og det burde mange flere have overværet.

Der var dog ikke meget, der tydede på fest og farver i kampens indledning, hvor GVI gik meget offensivt til værks og pressede ultrahøjt, men ikke fik meget ud af missionen.

Og pludselig stod det 0-1, da Roskilde-holdet efter et par tilfældige bolde pludselig kom frem til en åben chance. Fra højre side i feltet blev kuglen resolut sparket i mål uden chance for Mikkel Gram-Jensen.

Den hidsige boldjagt fortsatte ufortrødent fra GVI's side, men ikke meget lykkedes, andet end at holdet fik raget to gule kort til sig af dagens noget koleriske dommer.

GVI fortsatte med at fighte, og netop som man rundede sidste minut af halvlegen, var heldet på Vangede-holdets side. For et frispark til GVI blev taget hurtigt, nok også en smule for hurtigt, for bolden lå ifølge Roskilde-bænken ikke stille, da sparket blev taget.

Det blæste Mathias Veltz på, og han kender som bekendt kun en vej, så afsted gik det, afslutningen var klinisk og 1-1, kampens pausestilling.

Vild med Veltz Hvis man ikke i forvejen var vild med GVI's goalgetter, så blev man det efter pausen. Hurtigt i halvlegen blev han spillet på den helt rigtige måde, og af sted i mand-mand-løbeduel er han simpelthen for stærk og hurtig i forhold til alle forsvarsspillere i rækken.

Afslutningen fejlede heller ikke noget, og så stod det 2-1. GVI var ovenpå.

Men Roskilde, der på papiret er et bundhold, spillede med stor ro og slog til, da chancen bød sig. Og det gjorde de såmænd efter et kvarters spil af anden halvleg, og så var scoren igen helt lige.

Kort efter udligningsmålet diskede Mikkel Gram-Jensen op med en kæmperedning, og den redning viste sig senere at være point værd.

Inden da blev der i den grad åbnet op for chancerne i begge ender, igen var Mathias Veltz sendt på løbetur, men denne gang var Roskilde-keeperen vaks og nåede lige bolden før Veltz, som dog ikke kunne stoppe sit løb, hvorfor begge spillere bragede ind i hinanden.

Nu var der for alvor skruet op for chancerne, og da indskiftede Sami El-Mannouti stod helt fri foran mål, var chancerne nu blevet kæmpestore.

Roskilde havde også deres chancer, men alt i alt sad GVI'erne nu tungt på spillet, og selvfølgelig var Mathias Veltz afgørende med i opspillet til kampens sidste mål.

En høj bold blev spillet op mod ham i højre side, bolden landede foran ham, og med hælen spillede han den hoppende bold bagud til Mads Hashiba, der bragede sejrsmålet ind.

Kæmpejubel og forløsning, men også en håndfuld nervepirrende minutter blev det til, inklusiv en vanvittig udvisning af Lasse G. Madsen, der i det 93. minut fik sit andet gule kort for - ifølge dommeren - at trække tiden.

Træneren takkede Efter kampens i alt 95 minutter var Søren Fjorting både glad og lettet over, at sejren kom i land.

"Vi spiller en fin kamp, og vi vinder fortjent. Men kampen kunne tippe mange gange, så jeg er glad for, at vi holdt hjem," startede træneren.

Han dryppede dog herefter selv lidt malurt i bægeret.

"Med de nye corona-stramninger er jeg bange for, at vi ikke kommer mere i kamp i år, og det er så bittert. Det eneste, jeg kan glæde mig over er så, at vi nåede fjerdepladsen, som var mit mål inden sæsonstart," afsluttede Søren Fjorting.