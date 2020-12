Forfulgte tyve på sin cykel

Tre unge mænd på henholdsvis 15, 5 og 16 år, og alle fra Bagsværd, valgte den forkerte bil at bryde ind i, da de onsdag aften klokken 20.35 udså sig en bil på Kildegårdsvej. Bilens ejer opdagede nemlig de tre og satte efter dem på sin cykel, alt imens han kontaktede politiet, som på baggrund af mandens oplysninger kunne sende flere patruljer mod området. Her blev de tre pågrebet, sigtet for tyveri og taget med på politigården til videre afhøring. Både de sociale myndigheder og de unges forældre bliver orienteret om sagen.