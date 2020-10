Forfattermøde: Mød kvinden bag gribende og rost roman

Iben Mondrup kommer til Gentofte Hovedbibliotek tirsdag 20. oktober kl. 17 for at fortælle om sin seneste roman 'Tabita'

Det er Iben Mondrup, der kommer og fortæller om sin seneste roman 'Tabita'. I romanen møder vi Eva og Berthel, der kommer hjem til Danmark med to adopterede børn efter en årrække i Grønland.

Bogen foregår i midten af 1960'erne, og både forholdet imellem Eva og Berthel og imellem Grønland og Danmark knager. De to børn, Tabita og Vitus, skal finde sig til rette i en familie, hvor fortiden helst skal udslettes, fordi den er sprængfuld af fortielser og farlige spændinger imellem to kulturer og imellem alle de voksne, der skal forestille at passe på børnene.