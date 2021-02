Der er mulighed for at møde et hav af danske forfattere, når litteraturkonsulent Signe Langtved Pallisgaard alle hverdage i februar interviewer en ny forfatter. Collage: Gentofte Hovedbibliotek

Forfatterkvarteret - mød 20 forfattere i februar

Tyve forfattere i alt bliver spurgt om, hvordan er det at skrive under en pandemi?

Og hvordan er det, at resten af verden pludselig har fået et arbejdsliv, der kan minde om en forfatters: Hjemme, alene foran computeren mange timer hver dag.

Se eller lyt med, når Hovedbibliotekets litteraturkonsulent Signe Pallisgaard hver dag kl. 11 ringer en forfatter op og spørger, hvad vedkommende skriver på, hvordan det er at udgive bøger under en samfundsnedlukning og social isolation og hvordan det i øvrigt står til.

For at se med, skal du logge ind på Hovedbibliotekets Facebookside, der har denne adresse: facebook.com/gentofte.hovedbibliotek.

Du behøver ikke at have en Facebook-profil for at se med.