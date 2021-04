Se billedserie Charlottenlund-bosatte Martin Riel oplevede - og overlevede - de vilde og udsyrede 70?ere i Farum og har nu skrevet en bog om trippet. Foto: Bechs Forlag

Forfatter på syretrip i 70'erne

Charlottenlund-forfatter Martin Riel udsender 23. april romanen 'Trippet' hentet fra sin egen ungdom

14. april 2021

I starten af 1970'erne blev Martin Riel en del af en gruppe unge, der eksperimenterede med bevidsthedsudvidende stoffer. Misbruget blev gradvist hårdere og hårdere og fik for flere af dem fatale følger.

Det er der nu kommet den autentiske roman 'Trippet' ud af. Den udkommer fredag 23. april som bog, e-bog og lydbog på Bechs Forlag - Viatone.

Martin Riel er i dag bosiddende i Charlottenlund.

"Jeg blev som ganske ung bedste ven med Kim - søn af Benny Andersen. Vi var ikke bare venner, jeg flyttede også ind hos familien på Kastanie Allé i Farum," fortæller Martin Riel i en pressemeddelelse fra forlaget.

Ar på krop og sjæl "De efterfølgende år var både farverige og farlige. Vi blev en del af en gruppe unge, der over tre år mistede os selv og hinanden. Det var en tid, der efterlod os med ar på krop og sjæl. For Kims vedkommende sluttede det i en leverkoma på Bispebjerg Hospital. Jeg lovede ham at sige noget pænt til hans begravelse, og det gjorde jeg. Men jeg ville gerne sige noget mere, så jeg har skrevet bogen 'Trippet'," fortæller Martin Riel videre.

LSD-trip for en 20'er Tiden var en anden dengang. Hashen kostede sølle seks kroner grammet, et LSD-trip kunne købes for en tyver. Jarl skyllede den syrlige smag fra et Pink Jesus-trækpapir ned med ufortyndet finsprit, og Jens Ege løb nøgen rundt i byen med sin gigantiske pik og lignede en galionsfigur på et sælsomt piratskib. Vores helt eget Triptanic. For også vi havde kurs mod et isbjerg. Men inden da: En fest!

Sådan står der i romanens indledende kapitel. Fortællingens unge flippere, der er fra vidt forskellige baggrunde, lever et liv uden opsyn med stofferne som omdrejningspunkt for deres fællesskab. Deres forældre enten magter ikke at gøre noget ved det eller lukker øjnene for det.

Historien krydsklipper mellem 1970-73 og 2010-13 i et miks af optagede samtaler mellem Kim og Martin Riel og hovedpersonens egen fortælling.

Udover beskrivelsen af et usædvanligt venskab giver bogen et tidstypisk portræt af 1970'ernes Farum og København, hvor ungdomsoprør og hippieliv prægede både familiestrukturer og samfundsliv. jesl

Martin Riel

Martin Riel (f. 1957) bor i Charlottenlund og debuterede som romanforfatter i 1985 med '÷ G'.

I 2019-20 udgav han de første tre af i alt fire fantasy-romaner i serien Fønix-guilden.

Derudover har han arbejdet i musikbranchen som tekstforfatter og som presseagent for pladeselskaber og lydstudier i både Danmark og England.

Også stifter og ejer af Serious Radio Business, der producerer podcasts og lydbøger i studier i Charlottenlund, København og Vanløse.