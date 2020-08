Forening søger ny ledelse

Coding Pirates Gentofte har eksisteret i to år, og man leder efter nye medlemmer til bestyrelse.

"Som medlem af vores bestyrelse og frivillig bliver du en del af et af de stærkeste netværk i Danmark inden for IT, teknologi og undervisning. Du bliver klogere på teknologier og design sammen med børn, unge og andre frivillige voksne, og du får indflydelse på, hvorledes vi sammensætter vores "undervisningsprogram"," skriver foreningen.