Foredrag i Jægersborg Kirke: Kom under huden på Erik Scavenius

Jægersborg Kirke inviterer til foredrag tirsdag 17. november kl. 19 med forfatter Birgithe Kosovic, der med udgangspunkt i sin roman 'Den inderste fare' vil udfolde historien om Erik Scavenius, leder af den danske regering under besættelsen.

Frihedens pris

Hans ja til at lede samarbejdet med tyskerne vækker gamle konflikter med hans kone til live, og krigens spørgsmål bliver også hans egne: Hvor meget af sin frihed skal man opgive for freden? Og hvor meget af sin fred skal man ofre for friheden? Hvad er integritet, og hvad er underkastelse?