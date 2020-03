Det er en myte, at ældre bilister er farlige bilister, fortæller GF Fonden ved et foredrag 3. marts i Charlottenlund. Foto: GF Fonden

Foredrag: Opgør med myterne om seniorers bilkørsel

Selvom man har haft kørekort hele sit liv og har mange kilometer bag rattet, så er det alligevel værd at overveje, hvordan man kan blive ved med at være sikker bilist på vejen.

Derfor har GF Forsikring sammen med Ældre Sagen taget initiativ til et foredrag tirsdag 3. marts kl. 14-16 på Ordrupvej 60, 3. sal i Charlottenlund.

Her er GF Fonden inviteret til at fortælle om de typiske trafikulykker, som seniorbilister er involveret i, og hvad man som seniorbilist kan gøre for undgå ulykker og holde sine kørefærdigheder ved lige.