Foredrag: Kom helt til tops med Søren Gudmann

Han vil indvi tilhørernes i de mange elementer, som det kræver at være bjergbestiger, om livstruende situationer, om at tage ansvar, men også om hvad man får ud af en sådan bedrift.

Søren Gudmann stiftede bekendtskab med friluftslivet som spejder i drengeårene og har senere dyrket det i både ekstreme og mere komfortable former. Han boede 13 år i Norge, hvilket jo unægtelig gjorde det lettere at komme ud i noget vild natur.

Der dyrkede han først mest skiløb, men begyndte at klatre med en drøm om at nå toppen af Mount Everest. I 2005 blev han den første dansker til at bestige 'Seven Summits' - det højeste bjerg på hvert af klodens syv kontinenter.