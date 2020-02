Foredrag: Hør om retssikkerheden i Grønland

Det grønlandske Selskab - Seniorklubben byder torsdag 27. februar kl. 19.30 på foredrag i Kraemer Hus, L.E. Bruuns Vej 10, i Charlottenlund.

Her vil advokat Thomas Trier Hansen gennemgå aspekter af den grønlandske retsreform og fortælle om, hvordan det var at være ansvarlig for Retten i Grønland.

Endvidere hører man om retsstillingen for borgere i Grønland i dag.

Entré 40 kr., gratis for medlemmer.