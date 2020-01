Fordobling af indbrud i december

Nordsjællands Politi oplyser i deres døgnrapport, at gerningsmanden her var en yngre engelsktalende mand med afrikansk udseende og sort, kort og krøllet hår i højden 175-180 cm.

Og de fire indbrud eller indbrudsforsøg er en del af en kraftig tendens, der har tegnet sig ved udgangen af sidste år: Nemlig en stime af indbrud, der giver travlhed hos Nordsjællands Politi. Statistikken for udgangen af 2019 viser, at der i december alene blev registreret 61 indbrud i kommunen, mod 33 året før.

Det tegnede ellers lyst i efteråret, hvis man så på tallene for de første tre kvartaler fra Danmarks statistik: 436 indbrud var det da foreløbig blevet til, et klart fald i forhold til året før, og ifølge vicepolitiinspektør Lau Lauritzen, som Villabyerne bragte et interview med, var det et muligt resultat af en øget efterforskningsindsats fra politiets side og anholdelser af tyve efter højsæsonen for indbrud op til og omkring juletid året før.

Nu mener politiet, at de kan være på sporet af dem, der stod bag en stribe af indbrud i december:"Vi har en formodning om, at det er nogle få personer, der har stået bag en række af de indbrud, der foregik i december i Gentofte," siger vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston fra politiets særlige forebyggelses-indsats:"Nordsjællands Politi har indledt efterforskning af kendinge af politiet fra indbrudsmiljøet i Gentofte op mod jul, og den efterforskning er netop blevet genoptaget i håb om at få opklaret indbruddene og forhindre yderligere indbrud," fortæller han og tilføjer, at det for politiet i høj grad gælder om at få en række vaneforbrydere til at ændre stil, så de ikke begår indbrud igen og igen.

”Sigtelsesprocenter ligger som regel og svinger omkring 5 %; når vi så får fat på nogen, så finder vi ofte ud af, at de har stået for en række indbrud, og så stiger sigtelsesprocenten," forklarer vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston og tilføjer: "I 2018 var sigtelsesprocenten omkring de 13 %".At nogen sigtes i en sag, er dog ikke ensbetydende med, at de faktisk dømmes skyldige for indbruddet. Ved årets udgang er status en lille stigning i det totale antal indbrud i kommunen på trods af øget efterforskning og målrettet indsats for forebyggelse fra både politi og borgere: 674 indbrud i 2019 mod 656 året før.

"Uacceptabelt"

"Det høje niveau er selvfølgelig baggrunden for, at vi som kommune ønsker at spille en meget aktiv rolle i både forebyggelsen af indbrud og i at stresse og forstyrre tyven i sit arbejde.

Senest har Gentofte Kommune per 1. februar ansat en leder for indsatsen for mere tryghed, som har en fortid i politiet og derudover har stor erfaring med samarbejde med både borgere, butikker, politi og andre aktører.

Den nye kvindelige leder for Gentoftes særlige indsats for tryghed i villakvartererne kommer til at stå i spidsen for at udvikle lokale nabohjælpsløsninger tilpasset Gentofte og skal understøtte et korps af tryghedsambassadører i kommunens syv bydele, oplyser Gentofte Kommune.

"Det kommer også til at handle om at samle viden og information om handlemuligheder, som kan forebygge og bekæmpe tyveri," siger borgmester Hans Toft, der stadig venter på Justits- og Transportministeriets afgørelse i forhold til forslaget om et vægterkorps i Gentofte, der skal stresse indbrudstyve i gang med kriminalitet.

Hvis svaret derfra bliver positivt, vil den indsats også skulle ledes af den nyansatte leder for anti-tyveri indsatsen i Gentofte Kommune.