Se billedserie En uplejet grøn hæk er da ikke pænere end et olieret raftehegn, mener Kasper Heumann Kristensen (LA), der er imod den temalokalplan, der blev vedtaget i Gentofte Kommune i foråret, der forbyder høje hegn i skel ud til veje. Og desuden burde kommunen slet ikke blande sig, siger den liberale kommunalvalgskandidat. Foto: Joachim Christensen

Forbud mod hegn og mure: Spidskandidat er træt af kommunalt smagsdommeri

Kasper Heumann Kristensen er spidskandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget, og så er han nærmest besat af grimme, grønne hække. Han kritiserer kommunens lokalplan, der taler om fællesskabets interesse, for folks frihed til selv at bestemme må komme først, mener han

Villabyerne - 22. september 2021 kl. 11:34 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Blikket er ikke så meget flakkende, som det er konstant spejdende. Kasper Heumann Kristensen ser først lige frem, så til venstre, drejer hovedet hurtigt til højre, og så forfra en gang til. Det er næsten blevet en besættelse for hans liberale sind at finde eksempler på hovedløsheden i Gentofte Kommunes lokalplan om hegn og levende hække, og på køretur med Villabyerne er han på udkig efter eksempler, der kan understrege hans pointe.

"Prøv at se raftehegnet dér, det er da pænt, og meget pænere end en uplejet, grøn hæk," peger han, inden vi standser bilen for at tage et billede foran en af de mere viltre og uklippede hække. Den viser sig at tilhøre en af kommunens egne institutioner til stor morskab for ham.

"Når kommunens egen institution kan levere sådan en gang hø... Man undgår bedst dobbeltmoral ved at lade være med at moralisere," siger han.

Kasper Heumann Kristensen er spidskandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget, og interessen for grimme hække er ny, for dybest set er han ligeglad. Det må være op til folk selv, om de vil have en vildtvoksende thuja eller en mur med teglsten, mener han.

"Jeg er helt principielt imod, at man blander sig. Det er ikke min opgave som politiker at bestemme over den slags private detaljer, og for mig er den private ejendomsret over alt andet, ikke mindst kommunens smagsdommeri," siger han.

18 ud af 19 medlemmer i kommunalbestyrelsen vedtog i foråret en temalokalplan om hegning, der betyder, at grundejere fremover ikke må opføre faste hegn i skel ud til veje. Man ønsker i stedet at sikre et grønt udtryk. Men det er en forkert løsning på et ikke-eksisterende problem, mener Kasper Heumann Kristensen.

De 10 skæve Hvad fik dig senest til at grine? Min kone, hun er den sjoveste kvinde jeg kender. Ricky Gervais, han er den sjoveste mand, jeg ikke kender, men godt gad kende.



Hvad husker du bedst fra din barndom? Fodbold. Turene til udlandet og rundt til de fleste små flækker på Sjælland. Jeg møder stadig den dag i dag folk, jeg har spillet med og imod. Det er det, sport og fællesskaber kan.



Hvad var dit første job? Fra jeg var 15 til 18 var jeg opvasker på Restaurant Da Pino i Herfølge. Jeg var vildt glad for at være der og lærte meget om vigtigheden af at være pålidelig og en del af et team. Hvis der ikke var tallerkener, kan man jo ikke servere maden. Det var en god lektie.



Hvis du kun måtte spise én ting resten af dit liv, hvad skulle det så være? Jeg er ikke sikker på, at det ville være sundt, men jeg har et princip om, at hvis der er wienerschnitzel på menukortet, så bestiller jeg det.



Har du nogle særlige skjulte talenter? Jeg har aldrig forsøgt at skjule mine talenter, så alle omkring mig er udmærket klar over, at jeg er top 3% i FIFA20 Seasons blandt 3 millioner globale spillere. Nu ved læserne det så også og kan udfordre mig på "kasperliberal".



Hvem er dit idol udenfor politik? Helt klart Steven Gerrard, den tidligere Liverpool-anfører. Om man kan lide Liverpool eller ej, må man have respekt for ham som kaptajn for sit hold.



Hvad er det mærkeligste kompliment, du har fået? Da jeg arbejdede i Deloitte, var der engang en manager, der sagde: "Godt gået. Du er da slet ikke så dårlig som din chef siger". Det er et kompliment, der er til at tænke over.



Hvad er du virkelig dårlig til? Badminton. Det er næsten pinligt, men jeg kan ikke finde ud af spillet.



Hvis du skulle have en superkraft, hvad skulle det så være? Så ville jeg have den superkraft, at jeg kunne flyve.



Hvilke tre ting vil du tage med på en øde ø? Hvis jeg tog min familie med, ville øen jo ikke være øde, men så tager jeg en mobil og håber på dækning, min superkraft så jeg kan komme væk, når jeg er blevet veludhvilet og afslappet og et ildstål.



Kasper Heumann Kristensen er spidskandidat for Liberal Alliance ved kommunalvalget i Gentofte. Han er 43 år gammel, cand.merc.aud, Økonomi- og Driftsdirektør i et internationalt digitalt bureau, er gift og bor i Hellerup med min familie.

"Jeg synes egentlig, kombinationen af hække, hegn og mure er pæn i gadebilledet. Der er et overordnet grønt udtryk, og jeg forstår ikke, hvorfra de ved, at det er en tendens i tiden, at der kommer flere mure og hegn. Jeg studser over, at man er så ensporet mod en bestemt æstetik. I lokalplanen står, at det er i fællesskabets interesse. Jeg mener, at folks egen frihed og det, at der er højt til loftet, må være i fællesskabets interesse," siger han.

Hvordan ville du have det med, hvis der viste sig at skyde to meter høje mure op over det hele?

"Det ville jeg have det fint med. Man må respektere folks frie valg. Men igen, så er det et ikke-problem. Folk ønsker overordnet pæne løsninger for dem selv."

Bedre skolemad Man skal som regel ikke læse mange linjer ned i et interview med en politiker fra Liberal Alliance, før det nævnes, at stat og kommune fylder for meget.

Det er også blandt pointerne for den lokale spidskandidat i Gentofte. Fokus bør være mere snævert på kernevelfærd, gode skoler, ældre og dem, der har behov for kommunens hjælp, mener han.

Alligevel har han udpeget skolemaden i kommunens folkeskoler som en anden af sine mærkesager. På Maglegårdsskolen i Hellerup, hvor han har børn, der går, er der mulighed for at bestille og betale for mad gennem en leverandør udefra, og det er ikke ordningen som sådan, han er imod, men han mener, kvaliteten bør være bedre.

"Idéen er fin. At kommunen faciliterer, at man til en rimelig pris kan få et sundt og nærende måltid. Men det nuværende tilbud med bagels og minipizzaer er for dårligt," siger han.

Hvorfor er det en vigtig kommunal opgave at sørge for skolemad?

"Når kommunen har valgt at varetage den opgave, så skal det være bedre. Det er afgørende, at det er brugerbetalt, og at man skal have ret til at vælge selv at smøre madpakker. Men jeg tror på, at et godt tilbud højner kvaliteten af den mad, børnene får. Og det er vigtigt for, at børnene kan være koncentrerede og lære," siger Kasper Heumann Kristensen.

Han mener, der generelt skal konkurrenceudsættes mere, og at der må kunne opnås stordriftsfordele for en privat virksomhed, der kan bidrage med et sundere udvalg til kommunens folkeskoler.

Ikke politisk tænkende Selvom Kasper Heumann Kristensen er ny som spidskandidat i Gentofte Kommune, så har han politisk erfaring.

Inden han og familien flyttede til Gentofte i starten af året, boede de i København, hvor han nåede at sidde i Borgerrepræsentationen i halvandet år efter at være kommet ind som suppleant.

"Så troede jeg egentlig det var det, men da jeg så et opslag fra partiet om, at de manglede kandidater her, så meldte jeg mig. Jeg synes, jeg har stor gavn af at have en erhvervskarriere, og jeg betragter ikke mig selv som så politisk tænkende egentlig, jeg går mere op i løsninger," siger han.

De løsninger finder han gerne i samarbejde med Konservative, der for tiden sidder på det absolutte flertal af pladserne i kommunalbestyrelsen. Men han har bestemt heller ikke noget imod at hapse nogle af deres stemmer, så der bliver plads til flere partier og mere debat.

"Jeg håber, at vi kan være med til at stjæle nogle stemmer fra Konservative. Der er rigtig mange, der har stemt på dem, men der er også mange, der ikke har stemt på dem, og det vil styrke demokratiet, hvis de er nødt til at forhandle sig til et flertal," siger han.

Fart på byggesager Den tredje mærkesag for Liberal Alliances spidskandidat er en forbedring af kommunens byggesagsbehandling.

Når han ikke kigger efter grønne hække i bybilledet, har han tid til at bemærke, hvor mange grundejere, der har gang i byggeprojekter, og et enkelt sted i Hellerup skete det med et skilt på facaden, 'Undskyld vi roder. Vi venter på kommunen', fortæller Kasper Heumann Kristensen.

En hurtigere sagsbehandling vil han sætte meget højt på sin dagsorden, skulle han blive valgt.

"Lige nu tager det over to måneder i gennemsnit at få svar, og det, synes jeg, er meget lang tid. Der er kommuner, hvor det tager fire dage, så det tal skal-skal-skal vi bringe ned. Det er udelukkende et spørgsmål om prioriteter," siger han og foreslår, at man som ansøger skal have sit byggesagsgebyr helt eller delvist betalt tilbage, hvis ikke kommunen overholder sit servicemål, der lyder på maksimalt 20 arbejdsdages ventetid.

"Det er ikke et spørgsmål om at piske forvaltningen, snarere bare en gameplan om at sætte barren højere, for det skal være et af de vigtigste nøglemål for kommunen, og jeg synes, det er fint med delmål, indtil man når ned på 20 dage. Forhåbentligt bliver det slet ikke aktuelt at betale penge tilbage. Men den kontakt, man har med kommunen, skal være gnidningsfri. Mange bruger egentlig ikke kommunen, de kan klare sig selv. Så når de endelig rækker ud, skal de mødes med den ypperste service, for folk betaler nogle skatter, der gør, at det er rimeligt at stille modkrav," siger han.