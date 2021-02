Se billedserie Kun en orkan af dimensioner kan stoppe ægteparret fra at løsne fortøjningerne 31. juli 2021 for først at vende retur til dansk farvand tre år efter. Privatfoto

For to år siden tog de den endelige beslutning og solgte alt. Nu er de klar

Henriette og Johnny Duus Kirk har boet 25 år i Gentofte, men har nu valgt at sige farvel til forstadslivet og forfølge deres drøm, mens de har lysten, helbredet og pengene

Villabyerne - 05. februar 2021 kl. 07:00 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

For to år siden tog de den endelige beslutning. Henriette og Johnny Duus Kirk solgte lejligheden på Gentoftegade og alle deres ejendele.

Tiden var inde. For 30 år siden blev de gift, fik to børn, flyttede til Gentofte Kommune. Børnene blev voksne og flyttede hjemmefra. Ægteparret følte, at de befandt sig det sted i livet, hvor de havde levet første halvdel. Hvad skulle de fylde den næste del ud med, spurgte de hinanden. Og en gammel drøm fik lov at tage form.

"Nu hvor vi har lysten, helbredet og pengene til det, så ville det være ærgerligt at sidde på plejehjemmet og fortryde, at man ikke fik det gjort," siger Johnny Duus Kirk.

Det betyder, at ægteparret lørdag 31. juli 2021 løsner fortøjningerne og stævner ud med deres sejlbåd 'Enterprise' for først om tre år at sejle ind i dansk farvand igen.

Ikke et nemt valg Valget har ikke været nemt. Tværtimod. For to år siden, hvor de ville indvie børnene i drømmen, havde de inviteret dem hjem på middag. Idet de skulle sætte sig til bords, kom deres 25-årige datter dem i forkøbet med en stor nyhed; hun var gravid.

I 15 sekunder var Henriette og Johnny stille, og deres datter nåede at blive ked af det over deres reaktion, før glæden over et nyt familiemedlem brusede frem. Ude i køkkenet kiggede Henriette og Johnny hinanden i øjnene for at drøfte, om deres første barnebarn kunne ændre deres planer.

De blev enige om, at de ville holde fast i drømmen. Men for ikke at overskygge nyheden om det kommende barnebarn, valgte de først et par uger efter at fortælle børnene om beslutningen. Og blev mødt af stor glæde.

Johnny Duus Kirk "Da vi stod i køkkenet, var vi ikke længe om at beslutte, at det ville vi gerne. Vi måtte skille drømme og det kommende barnebarn ad. Det ene begrænsede ikke det andet," siger Johnny Duus Kirk.

Alligevel er børnene og barnebarnet det sværeste at sejle væk fra, fortæller Henriette Duus Kirk. Ikke at kunne være der for børnene i det daglige, ikke at have en fast hentedag i institutionen, eller hjælpe kl. 7 om morgenen, når barnebarnet er syg.

"Jeg havde min forestilling om, hvordan jeg skulle være mormor, og den måtte jeg sætte til side for at kunne vælge det her til. Det var og er stadig svært den dag i dag," siger hun, som derfor har afsat penge i deres budget til at flyve hjem til Danmark et par gange om året.

Tiden er dyrebar At det er tid nu og ikke senere til at sætte sejlene, er også båret af den vind, at ingen kan love, hvor mange år man har igen. At sygdomme kan komme uanmeldt. At tiden kan rinde ud. At tid generelt er dyrebar.

Det ved Henriette og Johnny Duus Kirk, som de seneste år har måttet begrave to nære venner samt Johnnys bror og Henriettes far, der kun blev 66 år.

"Vi knokler og sparer op til vores pension, men ingen kan love os, at vi får lov til at nyde den," siger Johnny Duus Kirk.

Sagt gode jobs op "Hvor er I modige" og "det ville vi aldrig turde", har reaktionerne været fra vennerne, som kommer til at savne ægteparret.

Det er ikke kun familie og venner, som skal undvære dem. Også deres arbejdsgivere. Begge har gode job, som de er glade for, så beslutningen om at sige op, var ikke nem.

Johnny Duus Kirk har arbejdet i 18 år med at skabe industrielle it-løsninger i en virksomhed, hvor han er en del af rygraden og personlig ven med direktøren.

Henriette Duus Kirk "De var både superkede af det, men også glade på mine vegne, da jeg sagde op. Men jeg fik ikke lov at sige op. I stedet fik jeg orlov i tre år, hvilket jeg er meget taknemmelig for," siger han.

Henriette, der er uddannet socialpædagog, har fået orlov fra sit arbejde i halvandet år som konsulent i Børne- og Undervisningsministeriet, hvor hun er med til at styrke kvaliteten af dagtilbud i hele landet.

"Det er ikke et job, som hænger på træerne, og jeg får nok aldrig sådan et godt job igen, men det er en del af prisen," siger hun.

Undervejs i 13 år Med et farvel til deres arbejde er der ikke flere forpligtelser, som holder dem tilbage. Og kun en orkanvind af dimensioner vil gøre, at fortøjningerne ikke bliver løsnet 31. juli fra Ishøj Havn.

"For at tage skridtet kræver det også, at det er den store drøm, for ellers kan man slet ikke overskue det. Der er så mange ting, som man skal forholde sig til og planlægge," siger Johnny Duus Kirk, som tog rejsens allerførste skridt for 13 år siden.

Her købte de deres første båd for at finde ud af, om det at sejle rundt sammen overhovedet fungerede. Børnene var på det tidspunkt teenagere, og et liv ude på havet i en lille kahyt med forældrene var ikke første prioritet, men Henriette nød meget livet ombord, som især blev brugt ude på agterdækket med et glas hvidvin i hånden.

Det kommer til at ændre sig nu. Henriette skal påtage sig en ny og mere aktiv rolle på skibet. De seneste år har hun taget flere kurser. Alt fra duelighedstegn til yachtskipper, motorpasning og hvordan man hægter sig på en helikopter i stormvejr med høje bølger.

Hun glæder sig til at forene teori med praktik. Heldigvis har hun fire måneder ned langs Europas kyst til at øve sig før deres første store test. Turen over Atlanterhavet. Men de er ikke alene på båden. Gaster har en fast plads på båden. 24 forskellige sejler med det første år, hvor der det meste af tiden sejler fire med ad gangen, i perioder fra tre uger til seks måneder.

Henriette Duus Kirk Hvis man tror, at det er en ung mand, der tager et sabbatår, som viste størst interesse, så var det en helt anden aldersgruppe, som ægteparret fik en overvældende interesse fra: 40-60-årige mænd. De fandt bådens størrelse på 57 fod, den høje sikkerhed og at ægteparret var i 50'erne, appellerende. Størstedelen af de sejladser, som eftersøger gaster, er unge par eller børnefamilier.

"Vi har valgt ikke at gå på kompromis med sikkerheden på nogle måder. Så vi har købt en dyr båd og sikret den med endnu dyrere sikkerhedsudstyr, for at vi kommer godt afsted og sikkert hjem igen," siger Johnny Duus Kirk.

Båden købte de af en ejendomsmægler i Rom. Når de sejler ud af havnen, er den opgraderet for én million kr. i form af nyt udstyr som solceller, nyt batteri og strøm via vandet, for at være så selvforsynende som overhovedet muligt.

Nervøs og bange Johnny Duus Kirk, der er uddannet fra søfartsskolen og som ung har sejlet i handelsflåden, er bestemt ikke en mand, som frygter det åbne hav.

"For mig er det lige så farligt at sætte sig ind i en bil og køre på arbejde. Hvis man har sikret sikkerheden og sejler ud fra anbefalingerne, så er det trygt," siger han.

Henriette Duus Kirk har modsat sin mand lidt flere bekymringer. Især de 20-22 dage i stræk over Stillehavet.

"Selvom jeg stadig bliver nervøs og bange ved tanken, så skal jeg nok blive mere tryg ved det," siger hun.

Test som ægtepar I 30 år har de været gift. De ved, hvad hinanden tænker, sådan da. "Nogle gange siger du, at du ikke ved, hvad jeg tænker," driller Johnny.

Henriette Duus Kirk Rejsen bliver alligevel en test for dem som ægtepar. Især med gaster ombord skal konflikter hurtigt lægges til side.

"Vi kan ikke tillade os, at de sammenstød, som uundgåeligt kommer til at ske, skal ligge i luften i for lang tid. Vi bliver tvunget til at få renset luften hurtigt, hvis vi bliver uenige. På den måde tror jeg også, at vi gennemgår en udvikling som ægtepar. Også i kraft af, at vi hele tiden skal have gaster med ombord. Jeg er spændt på, hvordan det bliver at rejse med fremmede mennesker, som vi skal dele eventyret med. Måske det bliver venner for livet efter den oplevelse," siger Henriette Duus Kirk.

Det er ikke kun gaster, som kommer ombord. Også børnene, svigersøn og barnebarn. Over jul og nytår er planen at være på øen Tobago i det sydlige caribiske hav, hvorfra hele familien skal rejse rundt i et par måneder.

Et smil breder sig over deres ansigter, når de fortæller om den del af rejsen.

Kun første år er fastlagt Johnny Duus Kirk sidder i skibets salon med en kop kaffe. Lige nu har han svært ved at forholde sig til det nye liv, som venter dem på havet.

Hovedet er for fyldt med lange lister over, hvad de skal have styr på inden afgang. Først når de smider trosserne den sidste dag i juli måned, forestiller han sig, at der begynder han at glæde sig til, hvad der venter dem.

Henriette Duus Kirk har det omvendt. I hendes hoved er der masser af plads til at drømme. Egentlig er det mest billeder af hverdagen på båden, som dukker op. At sidde med fuldt sejl og kigge ud i horisonten. Men også de eksotiske oplevelser under vandet med snorkel og dykkermaske. Henriette Duus Kirk er også begyndt til spansk.

"Jeg elsker at møde andre kulturer og komme i kontakt med lokalbefolkningen. Og med båden kan vi sejle ind steder, hvor der ikke er så turistet. De oplevelser ser jeg frem til," siger hun.

Rutens første år er fastsat. Ægteparret understreger, at der ikke er tale om en jord­omsejling, som kræver, at de sejler forbi områder med stor risiko for pirateri. Når de ankommer til Fransk Polynesien, vender de rundt og sejler en anden rute hjem. Hvilken retning de udstikker, ved de endnu ikke. Navigationsbogen er slået op, og horisonten kalder på ukendte eventyr.

Man kan følge ægteparrets rejse på www.sy-enterprise.dk