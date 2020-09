Artiklen: For anden gang siden 1941 er Hubertusjagten aflyst

For anden gang siden 1941 er Hubertusjagten aflyst

Ifølge Niels Goldschmidt er det anden gang at Hubertusjagten aflyses siden den i 1905 første gang blev reddet.

Hård frost

Sidste aflysning fandt sted i 1941 pga. usædvanlig hård frost i danmark. Frosten der plagede Dyrehaven lå næsten 10 måneder forud Hubertusjagten, men den hårde frost havde taget livet at så mange af skovens dyr at ridning uden for stierne blev forbudt i hele 1941, hvorved man ikke kunne ride jagt i Dyrehaven i hele 1941.