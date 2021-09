Her er truppen flankeret af de nye trænere Susie Heede-Andersen og Ole John Nielsen, der skal føre SISU tilbage til toppen af dansk basketbal. Foto: Say Orange

Første arbejdsdag for de nye i SISU: Der er gnist i øjnene

Den erfarne trænerduo Susie Heede-Andersen og Ole John Nielsen skal føre SISU tilbage til toppen af dansk basketball. Det sker i samarbejde med en håndfuld nye spillere og en grundstamme af egne, unge spillere

Villabyerne - 10. september 2021 kl. 10:48 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Ved et af de første træningspas op til den nye sæson var Villabyernes udsendte med på en kigger. Og det er tydeligt, at engagementet lyser ud af øjnene på såvel spillere som trænere.

De nye trænere og spillere i SISU er med andre ord i fuld gang med at finde hinanden - og melodien. Og det bliver der brug for i forhold til et hårdt år i Dameligaen sidste sæson, hvor SISU tabte alle sine kampe.

Men med en markant forstærkning på trænersiden synes klubben for alvor på rette vej.

Bedst forklaret med klubbens egne ord:

"SISU har en lang tradition for at være med blandt de bedste hold i dansk kvindebasket. SISU er i en fase, hvor vi øger vores fokus på klubbens sportslige indsats. Med Susie Heede-Andersen og Ole John Nielsen om bord har vi fået et fantastisk stærkt træner-setup, der kan danne et solidt fundament for holdet i de næste år. Vi er helt sikre på, at kombinationen med netop dette trænerpar og en stor, ung og talentfuld trup er helt rigtig, og vi ser meget frem til samarbejdet."

Sådan udtalte SISU-formand Adam Buschard tilbage i juni måned, hvor det stod klart, at basketklubben med de stolte traditioner havde haft held til at lande en fortrinlig trænerduo.

Det er Susie Heede-Andersen, der er cheftræneren, mens Ole John Nielsen har en smule mere tilbagetrukket rolle. I hvert fald på papiret.

Stærke i fællesskab De to erfarne baskettrænere supplerer hinanden godt. Det sås tydeligt på et af holdets første træningspas i Gentoftehallen, hvor der samtidig blev skudt skarpt med blitzen i kameravognen uden for hallen. Her blev de nye spillere en efter en sendt ud til photoshoot.

Inde i hallen blev der også skudt. Og der blev driblet og snakket taktik.

Det var godt inde i træningspasset, at det lykkedes Villabyerne at få Susie Heede-Andersen til at sætte lidt flere ord på, hvad der har lokket hende til SISU.

"Jeg blev fascineret og tiltrukket af muligheden for at bringe klubben tilbage, hvor den hører til, men især at have et bredt fundament at arbejde med og en langsigtet plan," indleder SISU's nye cheftræner.

Med det brede fundament sigter hun til, at der bliver hele tre hold, hun kan vælge spillere imellem, for trænerduoen vil arbejde på tværs af tre hold. De er ansvarlige for Dameligaholdet og det ene 1. divisionshold og vil have et tæt samarbejde med U19-pigerne.

God synergieffekt "Det er godt for os, men det bliver også godt for de spillere, der måske ikke er selvskrevne på førsteholdet. Når vi kan følge dem på 1. divisionsholdet, så giver det os en bedre mulighed, for at skifte mellem holdene, og derved bliver ingen overset. Det giver også spilletid til dem, der ellers blot kunne sidde på bænken uden rigtigt at være i kamp uge efter uge," fortsætter hun.

Og at dømme efter engagementet er der mange, der vil i kamp for SISU.

Fortsat er der en stor del af klubbens egne unge, mens Susie Heede-Andersen, der kom fra Værløse, derfra har trukket en håndfuld spillere med til SISU.

Men kampen om pladsen vil bare være sund, mener hun.

"Det bliver en svær overgang for alle. Der er ingen, der er selvskrevne, men jeg tror på, at vi kommer meget bedre med i den kommende sæson. Vi skal forsøge at spille mere på de unges præmisser. Eksempelvis med fart," fortsætter hun og sigter til et håb om at ramme en bedre spillestil end det sås sidste sæson.

Truppen har et aldersgennemsnit på bare 23-24 år og dermed en af de yngste.

Men det mener Susie Heede-Andersen ikke bliver et problem.

Og når hun taler, som under træningspasset, kan man se, der bliver lyttet.

Det bliver spændende at følge holdet, der lægger ud i slutningen af september. For lokale basketinteresserede bliver der derfor rig mulighed for at se topbasket på nærmeste hold.

Og det er bare om at komme i Gentoftehallen, for basketball opleves som al anden sport jo bedst live, og alle omkring holdet - og holdet på banen - er revanchelystne.

Men et engageret lokalt publikum vil helt sikkert også gøre overgangen lettere, så sæt stort kryds den 17. oktober, hvor SISU spiller sin første hjemmekamp mod det nye ligahold fra AKS Falcon. Den kamp startes kl. 16.

