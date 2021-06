Se billedserie "For et år siden stod jeg både uden bolig og arbejde. Jeg gik helt ned med stress over min situation og havde det virkelig skidt i et langt stykke tid. Og alt startede med Per," fortæller Nathalie Bassanesi. Foto: Kathrine Albrechtsen

Send til din ven. X Artiklen: Først da politiet hentede udlejer, fik Nathalie troen på retssystemet tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Først da politiet hentede udlejer, fik Nathalie troen på retssystemet tilbage

Trods domsafsigelse ved Retten i Lyngby og indkaldelse til Fogedretten ignorerede udlejer Per Schultz Hvenegaard at tilbagebetale depositum til sin tidligere lejer Nathalie Bassanesi. Hun er blot en af flere personer, der fortæller om dårlige oplevelser med ham

Villabyerne - 17. juni 2021 kl. 06:03 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Med alle sine flyttekasser og møbler stod Nathalie Bassanesi fredag 15. maj 2020 midt i støv og byggerod. Hun var ellers blevet lovet af sin udlejer Per Schultz Hvenegaard, at kælderlejligheden på Gamlehave Allé 12 i Charlottenlund ville stå færdig med nyt badeværelse og køkken.

Nathalie Bassanesi havde gennem flere år sparet sammen for en dag at kunne flytte fra sit 20 kvadratmeters værelse i Charlottenlund og havde set frem til at flytte ind i kælderlejligheden på 120 kvm.

Udlejer Per Schultz Hvenegaard havde hurtigt svaret på hendes henvendelse omkring lejemålet, som hun havde fundet på Boligportalen, og han inviterede hende til at se stedet. På det tidspunkt boede der 4-5 personer i huset, som alle var udlændinge, fortæller Nathalie Bassanesi, som selv er udlænding og kommer fra Brasilien.

"Huset ser på det tidspunkt ikke godt ud, og der er ikke noget separat badeværelse i kælderen. Men han overbeviser mig om, at både det og et nyt køkken vil stå klart til 1. maj 2020, hvor jeg flytter ind. Og så var det tilladt at have husdyr," siger hun.

Efter deres første møde modtog hun kontrakten et par dage efter, som hun læste igennem med en ven.

Ingen kommentarer Villabyerne har fremlagt Per Schultz Hvenegaard alle kritikpunkter fra tidligere og nuværende lejere. Han ønsker ikke at udtale sig om verserende sager og har ingen yderligere kommentarer. Villabyerne har fremlagt Per Schultz Hvenegaard alle kritikpunkter fra tidligere og nuværende lejere. Han ønsker ikke at udtale sig om verserende sager og har ingen yderligere kommentarer. "Men ingen af os har nogen viden om lejeloven i Danmark, så jeg underskriver kontrakten. På det tidspunkt er jeg ikke klar over, at udlejer f.eks. ikke må tage penge for forbrug for de tre måneders forudbetalt leje," siger hun, som senere har fundet ud af, at han slet ikke havde tilladelse til at leje kælderen ud. Og ifølge Gentofte Kommune har han til dags dato stadig ikke kælderen godkendt til beboelse.

Derfor overførte Nathalie Bassanesi 71.500 kr. for tre måneders depositum, plus tre måneders husleje, til Per Schultz Hvenegaard. Eller rettere til hans mor, Grethe Schultz Hvenegaard, der står som ejer af de fem adresser, som de lejer ud i Gentofte Kommune; Gamlehave Allé 12, Vangeporten 3, Fredensvej 9, Søllingvej 11 og Strandvejen 141A, 1.4.

Ingen strøm i huset Indflytning 1. maj blev i første omgang udskudt 14 dage. Men længere kunne Nathalie Bassanesi ikke holde på sit gamle værelse. Med den ubeboelige kælderlejlighed tilbød Per Schultz Hvenegaard i stedet Nathalie Bassanesi at flytte ind på husets første sal, indtil renoveringen var færdig.

Men støvet fra byggeriet i kælderen havde spredt sig til alle etager, og desuden var der ingen strøm i huset. Der var heller ingen nøgle, så alle havde adgang til huset, hvor hendes personlige ting og flyttekasser stod.

Hun søgte i stedet ly hos en veninde, der over weekenden overbeviste hende om, at hun skulle ud af det lejemål og have sine penge tilbage. Den sidste rest af tvivl blev fejet væk om lørdagen, da en amerikansk mand dukkede op på adressen og stillede nogle ting i garagen.

Han skulle flytte ind med sin familie i en af de andre lejeboliger, som Per Schultz Hvenegaard udlejede, men også her var renoveringen forsinket.

"Så siger manden til mig, at Per Schultz Hvenegaard har sagt, at hvis alt går galt, så kan de bo på 1. sal i det her hus. Der begyndte alle mine alarmklokker at ringe højt," siger hun.

Stadig intet sket 1. juni opsagde hun mundtligt deres aftale og bad ham overføre det fulde beløb for forudbetalt leje og depositum, eftersom hun aldrig havde boet der.

Dette gentog hun i en mail. Som svar fortalte han, at ifølge loven kunne hun først få dem inden 30 dage. Dette skete aldrig.

18. juni 2020 stævnede Københavns Retshjælp ham. Det fik ingen virkning.

Nathalie Bassanesi tog derfor sagen videre til en privat advokat. 2. oktober 2020 blev Per Schultz Hvenegaard indkaldt til Retten i Lyngby. Han mødte aldrig op. Her slog retten fast, at han skulle betale 71.500 kr. samt sagsomkostningerne på 4.910 kr. til Nathalie Bassanesi inden for 14 dage.

Dette skete heller ikke. I december 2020 blev han så indkaldt til Fogedretten, hvilket han også valgte at ignorere.

"Min advokat sagde i december, at næste skridt blev, at politiet blev involveret," fortæller Nathalie Bassanesi, som i mellemtiden også har anmeldt Per Schultz Hvenegaard til politiet for bedrageri.

Villabyerne talte første gang med Nathalie Bassanesi 19. maj 2021. På det tidspunkt havde politiet, ifølge hendes advokat, prøvet at få fat i Per Schultz Hvenegaard, men kunne ikke finde ham. Hvilket undrede Nathalie Bassanesi.

Nordsjællands Politi ville 7. juni 2020 hverken be- eller afkræfte over for Villabyerne, at der var en intern efterlysning på Per Schultz Hvenegaard.

Men for to dage siden, mandag 14. juni, får Nathalie Bassanesi en overraskende besked fra sin advokat om, at politiet 21. maj 2020 har hentet Per Schultz Hvenegaard og ført ham ned til Fogedretten i Lyngby, hvor han har indvilliget i at betale 6.000 kr. om måneden til Nathalie Bassanesi. Om halvandet år bør sagen være afsluttet.

"Indtil for to dage siden følte jeg en stor håbløshed over for det danske retssystem. Jeg troede aldrig, at jeg ville få mine penge tilbage, så jeg blev glad, da jeg modtog mailen fra min advokat. Men sagen er ikke helt afsluttet for mig. Jeg tror først på det, når alle pengene står på min konto," siger hun.

Nede med stress Nathalie Bassanesi har i dag fundet et andet sted at bo i Gentofte Kommune.

"Det, som undrer mig mest, er, at han stadig får lov at fortsætte med at leje ud, og at der ikke er en større konsekvens, når man forsøger at snyde sine lejere for penge," siger hun, som udover den økonomiske omkostning, også har lidt personligt med sagen.

"For et år siden stod jeg både uden bolig og arbejde. Jeg gik helt ned med stress over min situation og havde det virkelig skidt i et langt stykke tid. Og alt startede med Per. På grund af ham stoler jeg ikke rigtig på folk mere, især ikke når det drejer sig om penge," siger hun.