Se billedserie Iskiosken ved Charlottenlund Fort var velbesøgt lørdag eftermiddag, men folk holdt pæn afstand i køen, så der var kun is til de tålmodige. Foto: Gry Brøndum Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Fodboldkamp forbudt: Nye skilte for corona-færdselsregler er på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodboldkamp forbudt: Nye skilte for corona-færdselsregler er på plads

Gule skilte alle vegne og metervis mellem folk i køer til iskiosk, bager og kasser i supermarkedet er blevet hverdag i Gentofte.

Villabyerne - 25. marts 2020 kl. 11:15 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er en kommune med mange rekreative muligheder. Spred jer, så coronavirussen ikke breder sig.

Sådan lyder opfordringen fra Gentofte Kommune, der de seneste dage har sat skilte op overalt i kommunen, hvor folk kan mødes i forårssolen. Fra legepladser til kirkegårde, havneanlæg og parker kan man læse de nye bud:

"Hold mindst to meters afstand til andre, undgå at samles i større grupper, husk god hygiejne, hold dig hjemme, hvis du er syg og hold leg og boldspil til medlemmerne i husstanden."

Bryder regler "Det er forståeligt, at mange har behov for at komme ud i det fri for at gå eller løbe en tur, spille bold eller tage en tur på legepladsen," siger kommunaldirektør i Gentofte Kommune, Torben Frølich:

"Men vi ser desværre stadig for mange, der ikke overholder myndighedernes påbud udendørs. Hvis vi kun holder afstand, når vi er derhjemme, får vi ikke brudt smittekæderne," lyder beskeden fra rådhuset.

I sidste uge skrev Villabyerne en artikel på nettet ud fra et billede, som Gentofte-borger Jacob Amtsbiller havde taget fra sin lejlighed i Ordrup af fodboldspillere på banen overfor Ordruphallen og delt i Facebook gruppen '2820 Gentofte'.

Børn på banen Det var et par timer efter, at statsminister Mette Frederiksens forbud mod forsamlinger på flere end 10 var trådt i kraft, og Jacob Amtsbiller ærgrede sig over synet:

"Hvad tænker jeres forældre dog på?" skrev han: "Er der for meget larm på hjemmekontoret?" Indlægget tiltrak sig straks rigtig mange kommentarer, først og fremmest fra folk, der var kede af synet og appellerede til at kontakte politiet.

Nordsjællands Politi havde dog ikke hørt noget om spillerne på banen, da Villabyerne ringede.

Historien blev efterfølgende taget op af BT i slutningen af sidste uge og blev på Facebook mødt med mange kritiske kommentarer om, at Jacob Amtsbiller og medierne uretmæssigt hængte en gruppe børn ud.

En kvinde, hvis kæreste og barn havde været til stede, fortalte, at der havde været en større gruppe børn, men at mindst to voksne og deres børn var kommet til banen hver for sig og uden at kende de andre, da billedet blev taget.

Snak med børnene Med de nuværende "færdselsregler" for kommunen, står det dog helt klart, at flere gruppeaktiviteter udendørs lige nu ikke er tilladelige, også selvom de, der er til stede samme sted, ikke har aftalt det eller kender hinanden i forvejen:

"Man skal ikke spille fodboldkamp eller hænge op ad hinanden. Hold afstand og vær ikke sammen i større grupper," siger kommunaldirektør Torben Frølich, der opfordrer alle forældre til at sikre, at deres børn og unge kender myndighedernes påbud og forstår, at de også gælder udendørs.

Politi på apoteket Ifølge Nordsjællands Politi går det foreløbig godt med at overholde reglerne, selvom solen indbyder til udendørs leg.

Politiet har ikke fået særligt mange henvendelser om forsamlinger i Gentofte de seneste dage, men et par stykker er det dog blevet til:

Mandag blev politiet kaldt ud til atletikbanen ved Gentofte Stadion, hvor en masse skulle have været forsamlet.

Da de ankom, var der dog ingen. De har også været ude på et apotek i kommunen, hvor der var for mange kunder samtidig.

Et brud på reglerne for forsamlinger kan udløse en bøde på 1.500 kroner.

Statsminister Mette Frederiksen har meldt ud, at den nuværende undtagelsestilstand gælder frem til efter påsken, mere præcist den 13. april.