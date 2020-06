Uden rigtig at komme i gang igen i foråret, er sæsonen nu helt slut for GVI, der dermed kan gå på tidlig sommerferie. Arkivfoto: Ole Tradsborg

Send til din ven. X Artiklen: Fodbold: Sæsonen er slut for GVI Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodbold: Sæsonen er slut for GVI

Efter udmelding fra Divisionsforeningen i sidste uge må GVI indstille sig på, at sæsonen er slut. Beslutningen overrasker cheftræner Søren Fjorting, der må erkende, at hans hold ikke kommer mere i kamp i denne sæson

Villabyerne - 04. juni 2020 kl. 14:51 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gik fra det forsømte fodboldforår til også at inkludere en helt forsømt sommerafslutning i Danmarksserien, hvor GVI repræsenterer de lokale farver. Dermed kommer GVI ikke mere i kamp, og den variant havde Søren Fjorting nok ikke set komme.

"Vi havde hele tiden troet og håbet på, at vi ville skulle spille fire kampe, så havde alle hold nemlig mødt hinanden to gange. Det havde været den sportsligt mest fair afslutning, men reelt er det jo underordnet for os, som aldrig kunne nå hverken op- eller nedrykning," siger Søren Fjorting.

I stedet bliver der ingen nedrykkere fra rækken i år, og kun de to øverst placerede klubber i hver kreds skal afvikle et par kampe for at fordele oprykningspladserne mellem sig.

"Jeg er lidt overrasket over vores DS-afslutning, men har som sagt ikke noget i klemme. Jeg har faktisk mest ondt af 8'erne (B1908, red.) der lå som nummer tre i vores række. De havde jo alt at spille for, men må nu se AB Tårnby og Karslunde dyste om en plads i 2. division. Det er jeg glad for, at vi ikke blev ramt af."

Sæsonen er derfor nu slut for GVI, der ellers så småt har holdt formen ved lige i mindre grupper, og hvordan Fjorting og co. skal holde 'dampen oppe' i truppen fra nu af, ved han faktisk ikke.

"Jeg forstår faktisk godt, hvis spillerne har det lidt svært med motivationen nu. Det ville jeg også selv have, hvis jeg vidste, jeg ikke ville komme i rigtig kamp igen. Vi kan endda heller ikke arrangere træningskampe, hvilket er anbefalingen ikke at gøre."

Dermed ligner det en tidlig sommerferie i truppen, hvor cheftræneren afsluttende pointerer, at han glæder sig til at komme over på den anden side af sommerferien, hvor samtaler med Villabyernes sportsjournalist bliver 'rigtige' fodboldsnakke.