Claus Larsen i SIF kan efter alt at dømme igen finde notesblokken frem og udregne og lægge planer for, hvordan hans klub undgår nedrykning. Arkivfoto: Ole Tradsborg

Fodbold: HIK og Skovshoved skal i kamp igen

Det er formentlig det bedst mulige scenarie for Skovshoved, der længe har indtaget jumbopladsen i 2. divisions gruppe 1, at nyheden om en strukturændring i 2. division er vedtaget. For HIK betyder det nok knapt så meget, da man reelt ikke ville kunne have nået en af de få oprykningspladser til 1. division.