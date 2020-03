HIK havde absolut mest at glæde sig over i 2019. Om det fortsætter i 2020, må tiden vise. Arkivfoto: Ole Tradsborg

Fodbold: HIK og Skovshoved genoptager sæsonen lørdag

For HIK gælder det om at konsolidere sig i top 6, så man senere på foråret forhåbentlig kan deltage i oprykningsspillet til 1. division

Det er to lokale fodboldhold med hver sin agenda, der lørdag genoptager jagten på point i fodboldens 2. division.

Anderledes ser det ud for divisionens bundprop Skovshoved, der havde en meget tung sæsonstart, hvor nederlag afløste nederlag.

Et lyspunkt var dog, at man sluttede af med at besejre Vanløse i sidste kamp i 2019 med 2-1.