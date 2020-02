Flygtninge mangler hjælp i Netværkshuset

Frivillige, der kan hjælpe med alt fra lektier til dansk- og engelskundervisning til musik og drama for børn. Gentoftes Netværkshus søger frivillige til at hjælpe husets flygtninge med at finde fodfæste i Danmark, efter en tredjedel af medlemmerne er faldet fra over de sidste to år

Interessen daler

Villabyerne tog derfor forbi Netværkshuset for at høre mere om årsagen til manglen på frivillige, og hvad huset har brug for, for at kunne hjælpe de flygtninge, der starter en ny tilværelse i Danmark her i kommunen. Pt. kommer der omkring 20 nye flygtninge til om året.

"Det er ikke sådan, at vi står og mangler folk akut, men vi har brug for flere kræfter,” siger frivillig gennem to årtier Arne Madsen, der selv var med til at starte Netværkshuset, til Villabyerne, mens frivillig Myssoun fra Irak skænker kaffe fra køkkenet, som hun hjælper til i hver eneste dag.

Myssoun sætter frugt frem på store fade og laver en varm ret af grøntsager doneret af de lokale supermarkeder til alle de 50-100 flygtninge og frivillige, der kommer dagligt i huset. Så køkkendelen er der godt styr på.

”Men vi kan altid bruge flere kontaktpersoner til nye flygtninge, så de kan få en personlig kontakt,” forklarer pensioneret lærer og skoleleder Arne Madsen, der netop er i huset denne mandag formiddag for at mødes med Netværksgruppen, som skaber personlige kontakter mellem husets flygtninge og danskere i kommunen.

”Vi er altid på udkig efter nye folk, for når et match er på plads, er det ofte et, der varer i mange år, og så kan kontaktpersonerne typisk ikke matches op med nyankomne.”

Jeg spørger Arne Madsen, om han oplever, at der har været et markant fald i frivillige i huset, når der nu kun er cirka 150 medlemmer - et tal, der kommer fra referat fra bestyrelsesmødet i december – mod cirka 230 medlemmer for to år siden, men det mener han mest af alt skyldes en naturlig nedgang som følge af offentlighedens generelle interesse for flygtninge:

”Da der kom flygtninge vandrende langs motorvejene, så kom der jo et boom i frivilligheden. Den tilstrømning oplevede vi også her i Gentofte, og det har så lagt sig lidt de sidste år,” siger Arne Madsen og tilføjer, at det har været et turbulent år i Netværkshuset, med både skift af bestyrelsesformand og daglig leder.