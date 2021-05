Se billedserie Durim Qamili scorede et sjældent mål, da han nettede til 1-0. Glæden var til at få øje på. Foto: Ole Tradsborg

Flot og livsvigtig Skovshoved-sejr

Med en sejr på 2-0 over bundrivalerne fra Brønshøj er der nu et begrundet håb for overlevelse i Skovshoved. Der skal dog fortsat point på kontoen i de sidste to kampe

Villabyerne - 25. maj 2021 kl. 17:25 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Sejren over Vanløse havde i den grad givet Skovshoved blod på tanden, og holdet havde taget den helt rigtige indstilling med til opgøret mod Brønshøj.

Det var tydeligt at se, at holdet nu spiller med optimisme, og som kampen skred frem, voksede spillerne og spillet.

Det blev rigtigt godt omkring den halve time, hvor Durim Qamili afsluttede et godt skovserangreb på smukkeste vis, da han bankede kuglen i kassen til 1-0.

Målet blev startskuddet til flere gode angreb, bl.a. til Niclas Marloth fem minutter senere, som blev reddet til hjørne, og på det efterfølgende hjørnespark blev et hovedstød sendt snert forbi Brønshøj-målet.

Halvlegen bølgede frem og tilbage, gæsterne havde bestemt også deres chancer, og en hurtig omstilling var ved at blive farlig, også så farlig, at Kristian 'Krølle' Klausen måtte tage en for holdet, da han 'høstede' en modstander og scorede et stensikkert gult kort.

'Krølle' spillede derudover en fremragende kamp, og han var bogstavelig talt en klippe i forsvaret.

Skovshoved-kaptajn Frederik Larsen måtte udgå kort før pausen, men udskiftning af ham betød ingen slinger i valsen, for skovserne fortsatte spillet fremad i god kontrol, og fraset et farligt frispark ind i boksen, der blev headet millimeter forbi stolpen, var gæsterne ikke for alvor nærgående.

God kamp blev bare bedre Anden halvleg fortsatte med stor underholdning med chancer i begge ender. Gæsterne var stærkt opsatte på at udligne scoren, og det var den tidligere GVI-bomber Mathias Veltz tæt på efter en times spil, men han afsluttede svagt lige foran Frederik Mehder.

Kort efter svarede SIF genialt igen. Et mønsterangreb blev sat fornemt op, og Gustav Therkildsen afsluttede knaldhårdt, men bolden strøg til hjørne.

Det spark endte lige i hovedet på Oliver Lassen, der headede mod mål, og med stor hjælp fra Brønshøj-keeperen endte bolden i mål og vild forløsning i SIF-lejren.

To mål nede forsøgte gæsterne at presse spillet op i den modsatte ende, men det blev aldrig rigtigt farligt, og Skovshoved kan nu for alvor skimte redningen i rækken.

Det kræver dog fortsat fuld fokus de to sidste opgør, hvor der fortsat skal point på kontoen, hvis overlevelse skal sikres.

Men især bedømt på kampen 2. pinsedag, lover det virkelig godt. Sejren var selvfølgelig det vigtigste, men måden den kom i land på, var mindst lige så vigtig, for spillet var til tider supergodt.