Flere smittet efter privatfest på kendt kro: Styrelse i gang med inddæmning

- Ja, der har været en smittespredning efter et arrangement på Skovriderkroen. Men da det er et privat selskab, kan jeg ikke sige så meget, som hvis det havde været et offentligt arrangement. - Jeg kan sige, at vi laver smitteinddæmning, og at vi er i kontakt med alle de smittede, og hvem de har haft nærkontakt med, så vi kan lave smitteopsporing. Dem, der er nære kontakter til de smittede, bliver testet, så vi får stoppet smitten, siger Bente Møller til TV 2 Lorry.

Det bekræfter Bente Møller, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, over for TV 2 Lorry. Hun ønsker dog ikke at oplyse, hvor mange smittede der er tale om.

Det står klart, at flere deltagere efterfølgende er konstateret smittet, og at samtlige deltagere - og deres nærmeste - skal testes.

En privatfest i selskabslokalerne på Skovriderkroen i Charlottenlund har fået konsekvenser for de 46 deltagere og deres nærmeste. Det sker, efter at der har været spredning af coronasmitte ved arrangementet den 13. juni. Det skriver TV Lorry.

Personale ikke til stede

Steffen Schiøtt Hansen, der er ejer af selskabslokalerne i Skovriderkroen, er enormt ærgerlig over, at smittespredningen er foregået i hans lokaler. Han oplyser, at der var 46 deltagere ved festen på den kendte kro. 8. juni blev grænsen for forsamlinger hævet til 50 personer.

Selv var han og Skovriderkroens personale ikke til stede ved selve festen.

- Jeg vil bare gerne understrege, at det ikke var mit arrangement, da jeg ikke har haft noget med det at gøre, andet end at jeg har overdraget nøglerne.

- Jeg ved ikke, hvor mange der er smittet. Jeg er blevet kontaktet af sundhedsmyndighederne, der forklarede mig, at der har været et udbrud. De spurgte ind til mine medarbejdere, men jeg kunne så fortælle dem, at ingen af os var til stede den aften.

- Det er bare så ærgerligt, at min forretning nu bliver sat i forbindelse med den her sag, når vi allerede har lidt så meget i den her coronakrise. Og første gang, der så er nogen, der træder ind i mit lokale, så sker det her, det kan nærmest ikke være mere uheldigt, siger Steffen Schiøtt Hansen til TV 2 Lorry.

Skovriderkroen i Gentofte Kommune huser også restauranten MASH og den kombinerede restaurant og natklub Pangea. Mash og Pangea ligger dog i en anden del af kroen og har intet med dette coronaudbrud at gøre.