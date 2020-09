Flere områder i kommunen ramt af indbrud

Også en anden lejlighed på 30 Lille Strandvej har haft indbrud. Det er sket i tidsrummet fra den 18/09 kl. 8 til 27/09 kl. 17. Tyven er kommet ind via en opbrudt hoveddør. Hvad der stjålet er endnu ikke opgjort

Den 26/9 kl. 01.07 er en tyv brudt ind på Exnersvej i Klampenborg. Et vindue til kælderen er opbrudt. Endnu ikke overblik over stjålne genstande.

Den 26/9 kl. 03:20 var det en villa på Garderhøjvej i Gentofte, der havde ubudne gæster. Her kom tyven ind via et opbrudt badeværelsesvindue. Koster ikke opgjort.